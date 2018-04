VIDEO. Jared Leto improvise un concert au Louvre pour ses fans parisiens

Une sympathique surprise pour ses fans parisiens. Jared Leto a improvisé un concert dans la cour du Louvre à Paris ce lundi vers 17h. Il avait prévenu ses abonnés sur Twitter deux heures avant l’événement.

Je t'aime, Paris! Stopped by to see Wonder Woman at The Louvre 🇫🇷 pic.twitter.com/4C4VssCvA2

Le chanteur de 30 Seconds to Mars a joué accompagné d’un guitariste devant la grande pyramide de verre et une centaine de chanceux.

Visiblement non informée, la sécurité du musée a tenté d’arrêter l’événement et a fini par convaincre l’acteur américain de jouer sous les arcades qui entourent la cour du Louvre.

Thank you so much @jaredleto for this amazing and very unexpected concert at #Louvre in Paris ! So crazyyy ! #30stm #jaredleto #monolithtour pic.twitter.com/UyGxm3Ss21