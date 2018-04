Pierre Desproges nous a quittés il y a 30 ans Saurez-vous conclure ses citations?

Pierre Desproges en pleine lecture. — BENAROCH/SIPA

30 ans, putain, 30 ans. Le 18 avril 1988, Pierre Desproges eut le mauvais goût de nous quitter d’un cancer du poumon. Quelques jours avant le premier tour de la présidentielle qui allait opposer au second tour François Mitterrand et Jacques Chirac, il laissa un grand vide. Il commença sa carrière comme journaliste à L’Aurore dont il faillit être licencié pour un ton jugé (déjà !) trop caustique. La suite est connue, ses collaborations avec Thierry Le Luron, ses interventions irrésistibles dans « Le Petit Rapporteur » (Ah, l’interview de Françoise Sagan…) et ses réquisitoires magistraux dans « Le Tribunal des Flagrants Délires » sur France Inter animé par le grand Claude Villers. Desproges, c’est aussi la scène, un sens du verbe et de la syntaxe ciselé, « La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède » à la télévision. Desproges était drôle, vraiment très drôle et… mordant. Pour retrouver toute la saveur de ses textes, nous vous proposons de conclure quelques-unes de ses citations les plus célèbres. Et n’oubliez pas, « Il faut rire de tout. C’est extrêmement important. C’est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans. » Etonnant, non ?