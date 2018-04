Johnny Hallyday sur le plateau de «Johnny 30 tubes de légende» sur TF1 en 2003. — CHOGNARD ETIENNE/TF1/SIPA

Un 51e album au cœur de la bataille dans le clan Hallyday. Alors que Laura Smet et David Hallyday n’ont pas obtenu le droit de regard qu’ils récla­maient sur l’album post­hume de leur père Johnny Hallyday ce vendredi 13 avril devant le tribu­nal de grande instance de Nanterre, peu d’informations filtrent sur ce nouvel opus.

Et pour cause. « Jusqu’à sa sortie, nous ne commu­nique­rons pas sur cet album », a confié le direc­teur artis­tique du chan­teur, Bertrand Lamblot, à nos confrères du JDD. « Nous avons tous signé des contrats de confi­den­tia­lité comme cela s’est fait pour tous les derniers albums de Johnny », a assuré de son côté le paro­lier Pierre-Domi­nique Burgaud, qui aurait adapté en français un titre du musi­cien de l’Ok­la­homa, JD McPher­son, selon les informations du JDD.

Un album de dix titres intitulé « Je te promets »

Aucune date de sortie n’a été confirmée pour cet album posthume, même si le 15 juin, jour d’anni­ver­saire de Johnny Hally­day, a été un temps avancé. Ce 51e album serait intitulé Je te promets et composé de dix titres. L’album « le plus person­nel » du Taulier, selon Sébastien Farran, le manager de l’artiste, qui avait vanté, toujours dans les colonnes du JDD le 25 mars, la voix « extraordinaire » du rocker qui avait arrêté de fumer avant les enre­gis­tre­ments. La pochette de l’album serait « en noir et blanc » et le cliché réalisé par « le photo­graphe Mathieu César​ », sur recommandation de Laetitia Hallyday, a annoncé Sébas­tien Farran au JDD.