Beyoncé réunit les Destiny’s Child à Coachella

Beyoncé fait le show avec les deux autres membres des Destiny's Child à Coachella. — AFP PHOTO / Kyle Grillot

On ne les avait pas vues ensemble depuis le show de Beyoncé lors du Super Bowl en 2013. « Queen B » a fait une belle surprise à ses fans en faisant monter sur scène ses deux anciennes camarades des Destiny’s Child lors du festival de Coachella.

Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams ont entonné trois morceaux, dont le fameux Say my name pour le plus grand plaisir des 100.000 spectateurs.

La prestation a fait le régal des internautes qui ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, des milliers de fans se sont réjouis de la performance de Beyoncé, en créant pour l'occasion le mot-dièse #Beychella pour accompagner leur tweet.

Beyoncé aujourd'hui :

• 1ère artiste féminine noire en tête d'affiche de #Coachella

• Destiny's Child : 1er girlsband à se produire à #Beychella

• Nouveau record de streams

• Performance de Coachella la + tweetée

• Plus longue séquence dansée https://t.co/hGGyM2jINo pic.twitter.com/ds1269bWS6 — Wyzman Rajaona (@WyzmanRajaona) April 15, 2018

Par contre j’ai vraiment cru que j’allais pleurer quand j’ai vue les destiny’s child se reformer pour la coachella elles envoient toujours du lourd 😭😭😭#Beychella pic.twitter.com/I3AyWCf56K — cry baby (@Elodie_lgf) April 15, 2018

Après visionnage, c’était merveilleux. Même pour les non-fans hardcore. Les Destiny’s child réunis c’était fantastique, le duo Jay Z / Bey sur Déjà vu c’était le feu. Et le petit Love on top a capella à la fin m’a fait vaciller. Bref, regardez ça va vous rendre heureux. — Faïza Zerouala (@faizaz) April 15, 2018

Les trois artistes sont restés bonnes amies malgré les années et continuent de se produire ensemble lors de grandes occasions comme celle-ci. Ce ne sont pas les fans qui vont s’en plaindre.

