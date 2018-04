VIDEO. Eurovision: Comment une Britannique a «sauvé» la France au concert d'Amsterdam

Jean-Karl Lucas - du duo Madame Monsieur - et SuRie, à Amsterdam, le 14 avril 2018, dans les coulisses de Eurovision in Concert. — SuRie (Twitter)

De notre envoyé spécial à Amsterdam (Pays-Bas)

Oubliez la perfidie supposée d’Albion, les velléités de Brexit et les légendaires guéguerres franco-anglaises. C’est l’entente cordiale qui a pris place sur la scène de l’AFAS Live d’Amsterdam ce samedi. Une trentaine de candidats de l’Eurovision 2018 a fait le déplacement dans la capitale néerlandaise pour interpréter la chanson avec laquelle ils défendront les chances de leur pays en mai à Lisbonne (Portugal), où se déroulera le concours.

Si bonne humeur cosmopolite était au rendez-vous, c’est à la France et au Royaume-Uni que les spectateurs doivent le plus bel exemple de fair-play.

Emilie Satt, la « Madame » du duo Madame Monsieur qui représentera la France à l’Eurovision avec Mercy a dû rester à Paris pour raisons de santé - elle souffre d’un sale coup de froid.

A peine 24 heures pour se préparer

Jean-Karl Lucas, l’autre entité du duo Madame Monsieur, est quant à lui allé à Amsterdam. Comme le « show must go on », il a trouvé une remplaçante d’un soir pour chanter Mercy à son côté. En l’occurrence, la candidate du Royaume-Uni, SuRie, avec laquelle le couple a sympathisé ces derniers jours lors de concerts donnés à Londres et Tel-Aviv.

La Britannique a été sollicitée par la délégation française le vendredi soir à 18h et n’a donc eu qu’une journée pour apprendre le texte de la version anglaise de Mercy.

🇬🇧🇫🇷Tonight @surieofficial will sing #Mercy, the french #Eurovision entry, in Amsterdam. She’s super excited!

SuRie, candidate du Royaume-Uni chantera ce soir Mercy à #EurovisionInConcert. Elle remplace Émilie de @MadameMonsieur restée à Paris car malade et pense bien à elle pic.twitter.com/LfuLBZbngD — Fabien Randanne (@fabrandanne) April 14, 2018

« J’essaierai de faire de mon mieux. Je croise les doigts pour ne pas me tromper dans les paroles. J’espère rendre justice à la chanson et à Émilie dont j’adore la façon de chanter », a confié SuRie à 20 Minutes à quelques heures du concert, en cachant son stress derrière un grand sourire.

Jean-Karl, lui, n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers sa consœur d’outre-Manche pour le service rendu : « C’est super sympa de sa part. C’est une belle artiste, qui a du talent, on aime vraiment sa chanson [Storm]. » « Merci beaucoup chère SuRie pour ta gentillesse et ta générosité, de partager ton talent avec Jean-Karl », a de son côté tweeté Émilie du fond de son lit.

yeahhhhhhhh merciiiiii @surieofficial you did it !! :) You are my hero !!

Emilie — Madame Monsieur (@MadameMonsieur) April 14, 2018

Le duo improvisé en dernière minute n’a eu qu’un temps limité pour répéter mais le moment venu n’a pas failli. SuRie a ainsi été adoubée par l’artiste française qui a suivi la prestation en direct sur les réseaux sociaux et a tweeté : « Yeahhhhhhhh merciiiiii SuRie, tu l’as fait !! Tu es mon héroïne ! »

« C’était un réel honneur »

La chanteuse d’outre-Manche a répliqué : « C’était un réel honneur. Merci de m’avoir conviée pour Mercy. J’envoie tout mon amour à Emilie. Ce n’est pas pareil sans toi. »

That was a real honour @MadameMonsieur. Merci for having me on Mercy + all my love to Émilie. Not the same without you 🇫🇷❤️ pic.twitter.com/U3lrhAUroP — SuRie (@surieofficial) April 14, 2018

Un déluge de compliments et d’amabilités - sincères - dont les professionnels de la diplomatie feraient bien de s’inspirer (même si on n’a pas vraiment envie d’entendre Emmanuel Macron et Theresa May en duo).