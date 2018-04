VIDEO. Pour son retour, «Burger Quiz» balance un trailer ambiance «Avengers»

Alain Chabat présentant le jeu «Burger Quiz». — Capture d'écran Youtube/Comédie!

C’est bientôt le retour de l’émission cultissime des années 2000. Burger Quiz revient le 25 avril à 21h sur TMC et à deux semaines du rendez-vous, la chaîne et Alain Chabat ont diffusé une bande-annonce du jeu, parodiant celle du prochain volet des Avengers.

Un casting de rêve

« Depuis que je le connais, il n’a jamais eu qu’un seul but : les faire perdre au Burger de la mort. Et si l’idée lui vient de me piquer mes fiches, il pourra le faire en claquant des doigts, comme ça », lâche le méchant sous les traits d’Ara Aprikian, le directeur général adjoint aux contenus des chaînes du groupe TF1.

Les téléspectateurs retrouveront Helena Noguerra, Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon ou Edouard Baer​, Big Flo & Oli, Géraldine Nakache, Mathieu Madénian, Sofiane… Le rendez-vous (nostalgique) est pris !