Un nouveau roman de J.R.R. Tolkien publié à titre posthume cet été

Près de quarante-cinq ans après sa mort, J.R.R. Tolkien continue à étoffer son univers. Un roman inédit de l’auteur britannique du Hobbit et du Seigneur des anneaux, disparu en 1973, va être publié en août prochain, annonce l’éditeur Harper Collins.

After decades of fan anticipation, we are pleased to announce that J.R.R. Tolkien's "The Fall of Gondolin" will be published by @HarperCollinsUK on 30 August!