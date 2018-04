Céline Dion ne peut plus chanter, elle souffre d’autophonie

Céline Dion en concert à Nice, le 20 juillet 2017. — SYSPEO/SIPA

Céline Dion ne peut plus chanter, elle a annulé ses concerts de Las Vegas jusqu’à mi-avril. Selon le Journal de Montréal qui a contacté la professeure de chant de la star jeudi, Céline Dion doit se faire opérer de l’oreille. « Elle souffre d’autophonie. Elle entend sa propre voix de façon anormalement forte. Elle entend son cœur battre très fort et sa respiration très forte. Nos oreilles sont la partie la plus importante pour chanter », explique Johanne Raby.

« C’est déconcentrant et paniquant »

Céline Dion ne peut plus en entendre les instruments. « Elle ne peut plus chanter juste. Les instruments deviennent cacophoniques pour elle. Ça doit être épouvantable. Elle est comme une sportive. Quand elle chante, elle est une athlète, pointe la prof. C’est déconcentrant et paniquant puisque chanter est son métier. »

« La chance n’a pas été de mon côté dernièrement… J’avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade », avait affirmé la chanteuse sur sa page Facebook en mars, avant de présenter ses excuses à « tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir (le) spectacle ».