Festival CanneSeries: Le premier épisode a «atteint ses objectifs», le deuxième est annoncé

Oui, il y aura bien une saison 2 de CanneSeries. Le festival au tapis rose, qui livrait ses premiers prix mercredi soir au palais, a « atteint les objectifs attendus sur une première édition », a annoncé à 20 Minutes le maire de Cannes David Lisnard. Il reviendra donc toujours adossé au MipTV, un congrès mondial des contenus audiovisuels, du 3 au 10 octobre 2019.

Festival CanneSeries: On est allé vérifié... et oui, le tapis rouge sera bien rose https://t.co/MNzbOGLOxY via @20minutesNice pic.twitter.com/GCELdIlmeV