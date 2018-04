Street art: Jinks Kunst trace sa route avec les panneaux qu'il détourne

Jinks Kunst — J. Urbach/ 20 Minutes

Jinks Kunst pratique la customisation de panneaux de signalisation et le pochoir.

Des techniques qu'il présente dans une exposition gratuite, à Orvault près de Nantes.

Un piéton avec un sabre laser, un skateur qui saute un dos d’âne, une femme qui prend son bain sur un sens interdit… Avez-vous déjà croisé ces drôles de panneaux dans les rues ? Si oui, il y a de fortes chances que ce soit Jinks Kunst qui se cache derrière : en douze ans, le street-artist nantais de 42 ans en aurait déjà customisé 3.000 dans 23 pays différents. Mais depuis le début de la semaine, plus besoin de sillonner la France, le Cambodge ou la Grèce: une centaine de ces créations sont visibles au château de la Gobinière, à Orvault près de Nantes. L’une de ses plus grosses expos, à visiter jusqu’à fin mai (gratuit).

Jinks Kunst - J. Urbach/ 20 Minutes

Si ce Suisse a mis le cap sur Nantes, c’est que son pays « était trop propre ». D’abord à fond dans le graffiti, il est ensuite « tombé dans le panneau » un peu par hasard, en rentrant d’une session de skate. « Pour ne pas détériorer le mobilier, j’ai commencé à découper des stickers, à la main avec un cutter, explique Jinks. Depuis, je ne me déplace jamais sans mon classeur. J’ai des Yoda, des BMX… Je le fais pour m’amuser, parfois pour des dédicaces, mais surtout pour faire sourire les gens. » A Nantes, Jinks Kunst avoue s’être un peu calmé depuis la réception d’un courrier de la mairie, le menaçant d’une amende pour dégradation…

«Je surkiffe le découpage»

Mais l’artiste, qui reçoit de nombreuses commandes de panneaux, a d’autres tours dans son sac pour pratiquer sa passion pour le découpage. Dans l’exposition, de nombreux portraits d’enfants rencontrés lors de ses nombreux voyages, mais aussi de personnages comme Jules Verne ou Nelson Mandela sont à découvrir. Tous ont été réalisés au pochoir, ou plutôt aux pochoirs puisqu’il en faut plusieurs pour remplir, à chaque fois, une nouvelle couche de couleur.

« J’adore cette technique car ça donne un résultat très propre, hyper précis, sourit Jinks Kunst, qui habite à la maison radieuse à Rezé. Surtout, je surkiffe la première phase, au cutter, où il faut jouer dans la finesse. Je peux passer une vingtaine d’heure rien que sur le découpage. »

Une oeuvre en capsules

Parmi ses autres travaux minutieux, un impressionnant portrait de Gainsbourg réalisé grâce à filtres de cigarettes, imbibés de peinture puis « passés à l’essoreuse à salade ». Et pour sa prochaine réalisation, un énorme bac est à disposition des visiteurs, au fond de la salle. « J’ai besoin d’un maximum de capsules de bouteilles, explique l’artiste. J’en ai déjà 70 kg mais ce n’est pas suffisant. L’objectif est de réaliser un grand tableau, sur le sol ou sur un mur. Et pour ça, il me faut un maximum de couleurs! »

Durant l'expo au #château de la #Gobinière à #Orvault, vous pourrez déposer vos #capsules pour mon futur #projet! Un bac de collecte sera mis à disposition. Les capsules ne doivent pas être tordues pic.twitter.com/n1T6rHoo8i — Jinks Kunst (@JinksStencil) April 8, 2018