L’exposition «Enfers et fantômes d’Asie», au musée du quai Branly, dévoile plusieurs histoires d’esprits malins et maléfiques qui hantent les cultures orientales depuis plusieurs siècles…

Le musée du quai Branly se penche sur l’histoire et l’origine d’histoires de fantômes asiatiques.

Le fonds culturel commun bouddhiste permet une cohésion des histoires fantastiques.

Les fantômes asiatiques peuvent être à la fois terrifiants, comiques voire positifs.

Comment dit-on « bouh » en japonais ? Et en thaï ? Et en mandarin ? Peu importe, l’exposition Enfers et fantômes d’Asie, jusqu’au 15 juillet au musée du quai Branly, ne se contente pas d’effrayer ses visiteurs (même si on en ressort avec une légère trouille) mais renseigne sur l’origine et la postérité de nombreuses histoires de fantômes.

Des estampes d’Hokusai aux figurines tirées des très populaires mangas de Shigeru Mizuki sur les Yokais en passant par des extraits de films d’horreurs thaïs, l’exposition présente une foule de support. Très moderne et inattendue, la scénographie permet de plonger corps et âme dans l’atmosphère si particulière des êtres fantastiques d’Asie.

Estampe japonaise représentant la Princesse Takiyasha et le spectre squelette, dans l'exposition Enfers et fantômes d'Asie au musée du quai Branly - Victoria & Albert Museum, London

On passe ainsi d’une pièce de musée « classique », comme des peintures représentant les enfers selon le bouddhisme à des décors de cinéma grandeur nature figurant la porte de ces mêmes enfers. Une grande salle vide nous fait plonger, grâce à des projections vidéos et sonores, dans l’ambiance citadine poisseuse du film d’horreur Ring. Enfin des œuvres d’artistes contemporains réinterprètent les grandes figures de fantômes féminins, femmes tuées par leurs maris et revenant d’entre les morts pour hanter les maisons.

De Walking Dead à Cat-Woman

« On ne voulait pas trop en dire de manière précise sur ces fantômes parce qu’un mystère élucidé perd tout son charme. Ça tuerait l’esprit, et ça il ne faut pas le faire », rigole Julien Rousseau, commissaire de l’exposition. Malgré tout, on ressort sacrément instruit de cette exposition qui, notamment, plonge dans les racines bouddhistes de ces croyances. « Il y a un contexte culturel religieux global mais chaque histoire de fantôme est liée à des traditions locales très vivantes. On ne peut pas tout expliquer par le bouddhisme », nuance Julien Rousseau.

Figurine de Kappa, dans l'exposition Enfers et fantômes d'Asie au musée du quai Branly - Claude Germain

Voilà pourquoi après une introduction sur l’enfer selon les bouddhistes, avec notamment les tribunaux d’âmes et les terrifiantes représentations de « revenants affamés », l’exposition s’attache à présenter différents fantômes comme autant de personnages. Il y a la femme-chat, revenant qui a inspiré Cat-Woman. Il y a aussi les Yokais, adorables esprits familiers plus ou moins maléfiques dont les écoliers de 2018 se partagent les avatars avec le jeu vidéo Yokai Watch. Il y a aussi les vampires sauteurs et enfin le plus célèbre chasseur de fantôme : Pac Man.

Des fantômes recyclés dans la pop culture

La variété des formes des œuvres rend très palpable la survivance de ces croyances qui, aujourd’hui encore, habite les esprits asiatiques et nourrit la culture pop. Il en est ainsi des films de vampires kung-fu où des champions en arts martiaux combattent, sur un mode humoristique, des esprits maléfiques bondissants. Parmi nos autres chouchous il y a Hannya, la femme maladivement jalouse avec ses cheveux en pétard et sa gueule de travers. On adore aussi Phi Krasüe, spectre thaïlandais de femme qui, la nuit, voit sa tête (et un bout de ses entrailles) s’envoler pour dévorer les passants. « Celle ça c’est une sale bête », rigole Julien Rousseau. Autant de fantômes qui, aujourd’hui encore, inspirent les cinéastes.

Ensemble de 13 cartes postales de yokaï, dans l'exposition Enfers et fantômes d'Asie au musée du quai Branly - Claude Germain/Japan Mononoke Tourist

« Dans le bouddhisme, la figure du revenant affamé est réellement terrifiante car il s’agit du pire châtiment possible pour un défunt, explique Julien Rousseau. C’est le zombie de Walking Dead, un être condamné à errer à la recherche de nourriture sans pouvoir jamais se nourrir. C’est une terrible malédiction qui a inspiré des iconographies terribles. Et en même temps, aujourd’hui, il y a des publicités avec des revenants affamés. »

Le triomphe de l’ordre

Parmi la variété des fantômes, il est difficile, voir dangereux d’essayer de trouver des correspondances, d’un pays à l’autre notamment. À peine peut-on noter que les fantômes japonais sont souvent des femmes tuées par leurs maris. On remarque aussi que ces êtres maléfiques naissent du chaos, que ce soit les fantômes venus de la jungle ou ceux associés à des épidémies. « Le désordre engendre la peur, explique Julien Rousseau. Dans certaines traditions, des fonctionnaires célestes, qui chassent les fantômes, sont des héros et sont représentés en agents d’états très ordonnés et méticuleux. »

Forcément érudite, comme toutes les expositions du musée du quai Branly, Enfers et fantômes d’Asie est aussi une expérience inédite et sa visite, notamment grâce aux nombreuses projections vidéos en très grand format et un cheminement labyrinthique. Assurément une visite essentielle du printemps parisien.

Benjamin Chapon