Fondation du patrimoine: Une campagne d'appel aux dons pour aider la mission Bern

Portrait de l'animateur Stéphane Bern. — IBO/SIPA

La Fondation du patrimoine a lancé mardi une campagne nationale d'appel aux dons dans le cadre de la mission confiée à Stéphane Bern, en complément du jeu de grattage destiné à financer des opérations de sauvegarde de sites en péril.

«Si le Loto du Patrimoine est une excellente nouvelle, le montant collecté sera malheureusement insuffisant pour protéger l'ensemble des sites identifiés», a indiqué dans un communiqué la Fondation, dont la campagne est intitulée «Ensemble, sauvons notre patrimoine!».

La Fondation a collecté 14,6 millions en 2017

«Cet appel au mécénat populaire a ainsi pour but d'aider davantage de projets retenus pour le Loto du patrimoine, et de manière encore plus significative», poursuit la Fondation. Les dons se font à l'adresse www.fondation-patrimoine.org et donnent lieu à un reçu fiscal. La Fondation a en 2017 collecté 14,6 millions d'euros grâce à 40.000 donateurs. Elle porte actuellement plus de 2.600 projets ouverts aux dons sur son site internet.

Le jeu de grattage destiné à financer des opérations de sauvegarde du patrimoine va bénéficier à 250 sites, dont la liste sera annoncée début mai par Emmanuel Macron, selon Stéphane Bern, chargé par le chef de l'Etat d'une mission sur ce sujet.

En plus du jeu de grattage, dont les tickets seront vendus 15 euros début septembre, un tirage spécial aura lieu le 14 septembre, veille des Journées européennes du Patrimoine. Ses recettes, estimées par le gouvernement entre 15 et 20 millions d'euros, seront affectées à un fonds spécifique baptisé «Patrimoine en péril».