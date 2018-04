F’murrr, le papa de la BD «Le Génie des Alpages», est décédé

L’auteur de BD Richard Peyzaret, connu sous le nom de F’murrr, créateur de la série « Le Génie des Alpages » . — CCBY/Georges Seguin/Wikimedia

La BD en deuil. Richard Peyzaret, connu sous le nom de F’murrr, est décédé ce lundi à l’âge de 72 ans, ont annoncé dans un communiqué les éditions Dargaud, qui saluent un « véritable génie du dessin » et un « immense humoriste, tendre et acide, farouche et généreux », « doué d’un amour du verbe combatif ». L’artiste était notamment connu pour sa série Le Génie des Alpages, un « exemple unique en France d’un humour absurde et métaphysique ».

Né à Paris le 31 mars 1946, F’murrr, qui voue une admiration particulière à Hergé et Franquin, débute dans Pilote en 1971 avec ses Contes à rebours. C’est aussi dans Pilote que débute en 1973 Le Génie des Alpages.

Après un passage dans Le Canard Sauvage et Circus, suivi d’une collaboration peu concluante à Fluide Glacial, F’murrr, s’installe à Métal Hurlant.

« Je cultive l’absurde et le loufoque par goût personnel »

On lui demande de la science-fiction, il propose Jehanne d’Arc ! Deux ans plus tard, en 1978, il déménage avec sa protégée dans le numéro 1 de (A Suivre), magazine édité par Casterman.

Il signe également un certain nombre d’albums à l’humour décalé Le Char de l’État, Le Pauvre Chevalier ou encore Spirella mangeuse d’écureuils. Son dernier album, sorti en 2011, Robin des Pois à Sherwood, est une version délirante et absurde de Robin des Bois où Marianne prend les devants.

« Je cultive l’absurde et le loufoque par goût personnel. Moins le sens est évident, plus je suis content. Je me méfie de tout ce qui est cadré et présenté comme une vérité monolithique : on ne peut approcher une vérité que par ce qui déborde », expliquait-il.