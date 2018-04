VIDEO. «Better Things»: Pourquoi il faut ABSOLUMENT que vous connaissiez Pamela Adlon

Pamela Adlon le 15 mars 2018 à New York. — Evan Agostini/AP/SIPA

Pamela Adlon a co-écrit Better Things avec Louis C.K.

La saison 1 de Better Things est diffusée mercredi sur Canal + Séries.

Cette dramédie donne une excuse pour se pencher sur l'excellente Pamela Adlon.

Vous l’avez vue en épouse de Charlie Runkle dans la série mythique Californication -l’éditeur de Hank Moody-, en petite amie de Louis C.K. dans l’excellente Louie et maintenant en mère célibataire de trois adolescentes dans Better Things, une dramédie aux accents autobiographiques. Si vous n’avez pas encore ri devant son humour grinçant, c’est le moment d’y remédier : allumer Canal+ Séries mercredi en deuxième partie de soirée. On vous explique pourquoi Pamela Adlon est la comédienne américaine à suivre absolument.

Une autre image de la femme

Dans Better Things, la comédienne prête ses traits à Sam, une mère célibataire qui approche de la cinquantaine et qui se fait malmener par trois adolescentes déchaînées. Si la série est semi-autobiographique, elle l’a co-écrite avec le célèbre humoriste ( pris dans la tourmente #metoo) Louis C.K., son ami de longue date -à qui elle donne également la réplique dans Louie et dans I Love You, Daddy. Cela va sans dire, Better Things se range dans le rayon des séries féministes avec un casting quasiment entièrement trusté par des femmes. Sam est la cheffe du clan, elle ramène l’argent, éduque seule ses trois filles, s’occupe de sa mère qui habite dans la maison voisine et, surtout, refuse de s’embarrasser d’un homme. Dans la série, les personnages masculins, décrits comme des petites choses fragiles, sont relégués au second plan. Ca ne se voit pas souvent sur le petit écran.

Une voix féminine de talent

Pamela Adlon a longtemps été une actrice de l’ombre. Elle a prêté sa voix à Bobby dans la série animée à succès Les rois du Texas [King of the Hill, en anglais] co-créée par Mike Judge (Beavis and Butt-Head) et Greg Daniels (ex-scénariste des Simpsons), performance pour laquelle elle a même gagné un Emmy. « Si je n’avais pas besoin de jouer devant la caméra, je serais très heureuse », a-t-elle insisté dans une interview à Entertainment Weekly en octobre 2016. « Vous devez vous souvenir que votre visage doit ressembler à un certain visage. J’adore être en studio. C’est rapide, c’est cool, il fait frais et sombre. »

C'est la version américaine de Blanche Gardin

Le boulet de canon Pamela Adlon a de nombreux points communs avec la brute de décoffrage Blanche Gardin, la comique française. La première a souvent été décrite comme la muse de Louis C.K, la deuxième a retrouvé les planches après cinq ans d'absence grâce à ce même humoriste. « [Le] travail [de Louis C.K.] m’a bouleversée », expliquait-elle à 20 Minutes en avril 2016. Les deux femmes partagent un humour noir, souvent trash pour partager leur expérience de la vie. Drôle et grinçant comme on aime.