Madame Monsieur: «On n’imaginait pas tout ce que ça signifiait de participer à l’Eurovision»

Le duo Madame Monsieur (Jean-Karl Lucas et Emilie Satt), candidats de la France à l'Eurovision 2018

Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, alias Madame Monsieur, représenteront la France en finale de l’Eurovision dans un mois.

Le duo partage ce soir la scène avec d’autres candidats lors d’un grand concert à Tel-Aviv.

Madame Monsieur s'est confié à « 20 Minutes » qui est du voyage en Israël et assure que derrière ce concours « il y a plein de choses qu’on n’aurait pas imaginées ».

De notre envoyé spécial à Tel-Aviv (Israël)

Comme un avant-goût d’Eurovision… Ce mardi soir, une vingtaine de candidats de l’édition 2018 du concours de chansons participera à un grand concert gratuit sur la place Yitzhak-Rabin de Tel-Aviv. Ce sera le point d’orgue d’ Israel Calling, un événement promo de quatre jours invitant les artistes et leurs délégations à se produire sur scène tout en partageant des moments festifs et en faisant un peu de tourisme. Une occasion pour les représentants de la France, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, alias le duo Madame Monsieur, d’aller à la rencontre de leurs fans hors de France et d’interpréter leur chanson Mercy pour la faire connaître auprès du public étranger. 20 Minutes a profité d’un trajet en car vers Jérusalem pour recueillir leurs impressions.

Quand vous avez décroché votre ticket pour représenter la France, il y a un peu plus de trois mois, vous étiez-vous imaginé que votre parcours vers l’Eurovision passerait par un concert à Tel-Aviv ?

Jean-Karl Lucas : Non. Il y a plein de choses qu’on n’aurait pas imaginées. Le soir du 27 janvier (celui de la finale de Destination Eurovision qu’ils ont remportée), tout a changé pour nous. Le lendemain, on se retrouvait au JT de « 20 Heures », avec Laurent Delahousse et Jean-Paul Gaultier, qui était aussi invité. Depuis, on continue d’aller de surprise en surprise.



Emilie Satt : C’était quasiment impossible de se figurer ça. Nous avons participé au Sidaction il y a quelques semaines. Dans les loges, il y avait une effervescence incroyable, j’étais en train de me faire maquiller, quelqu’un me coiffait… L’attaché de presse, le chef de projet, les stylistes… Tous ces gens-là s’affairaient autour de moi et je me regardais dans le miroir en me disant que tout ça, c’était hallucinant. Au départ, tu écris une chanson dans ta chambre, sans savoir ce qui va en découler et puis… C’est complètement dingue !

J.-K. : Il y a aussi le retour du public. Il y a quelques jours, on était à Londres et, sur, scène, on a eu un accueil incroyable de ces centaines de personnes qui vivent en Angleterre, qui ne parlent pas français mais qui connaissent la chanson par cœur. C’est assez dingue.

E. S. : C’est le pouvoir de la musique !

Vous avez chanté à Londres jeudi, serez sur scène ce mardi à Tel-Aviv puis, dans les jours à venir, rebelote à Amsterdam et Madrid… Participer à ces concerts pré-Eurovision, c’est important pour vous ?

E.S. : Bien sûr. Déjà, on nous invite, c’est un honneur, un privilège. C’est la moindre des choses d’aller rencontrer ces gens qui sont fans de l’Eurovision, des médias… Car c’est aussi ça l’Eurovision : s’intéresser aux autres pays.

J.-K. : Tout le monde est hypercool, hypergentil avec nous. C’est super aussi parce qu’on a l’occasion de rencontrer plein d’autres musiciens, qui viennent de partout, et ça n’a pas de prix. C’est génial de pouvoir passer du temps avec eux, de discuter, de partager nos vécus. On est tous en train de vivre la même expérience complètement dingue et c’est donc quelque chose de très fort à partager entre nous.

Comment envisagez-vous l’Eurovision ? Comme une compétition ?

J.-K. : Quand on fait de la musique, l’idée de la compétition, c’est compliqué. On voit surtout le concours comme une opportunité de faire découvrir notre musique à 200 millions de personnes [soit l’audience réalisée dans le monde par la finale de l’Eurovision]. Evidemment, on se prend au jeu, on a parfaitement conscience du fait que beaucoup de gens attendent de nous qu’on fasse un bon classement. On va tout faire pour, mais on va déjà essayer d’être sincères avec notre chanson, d’être fidèles à ce qu’on est et de vivre intensément ces trois minutes sur scène.



E.S. : Il y a aussi cette notion, très présente dans notre tête, du fait qu’on représente notre pays. C’est vraiment quelque chose d’incroyable. Je n’avais jamais pensé qu’un jour dans ma vie je représenterai la France dans quelque domaine que ce soit.

Vous attendiez-vous à ce que votre chanson, « Mercy », soit aussi bien accueillie par le public à l’étranger ?

E.S. : Pas vraiment parce que, la chanson étant en français, on n’était pas sûr que l’émotion puisse aller au-delà des mots. Or, on rencontre très souvent des gens qui nous disent : « Vous savez, avant de comprendre les paroles, en entendant la chanson j’étais très touché et je ne comprenais pas pourquoi. » J’explique cela en me disant que cette chanson est une histoire vraie [la naissance d’une enfant, il y a un an, sur un bateau venu au secours de migrants en mer] et que cela doit se ressentir dans notre façon de l’interpréter, dans la construction, je ne sais pas… Il y a quelque chose de magique qui dépasse les mots. La rencontre avec le public, et même avec le public à l’autre bout du monde, est réelle.



J.K. : On a aussi vraiment découvert le monde de l’Eurovision : c’est vraiment inimaginable. Il y a une ferveur, il y a un truc dont on ne se doutait pas du tout. Parfois, on est un peu hallucinés de rencontrer ces fans absolus du concours et c’est vraiment très agréable.

L’image que vous aviez de l’Eurovision est en train de changer ?

E.S. : Clairement, on n’imaginait pas tout ce que cela signifiait de participer à l’Eurovision. C’est un monde parallèle, avec plein de surprises. Je pense qu’on était des téléspectateurs, comme la plupart des Français, très curieux d’allumer sa télé le soir de la finale pour regarder ce qu’allaient proposer tous ces pays, réunis au même moment pour faire la même chose. C’est toujours un moment hyper-chaleureux, drôle, très familial. Là, on découvre l’envers du décor, c’est génial.

J.-K. : C’est beaucoup plus simple que ce que les gens peuvent s’imaginer vu de l’extérieur. Tu vois, là, on est tous ensemble dans un bus. Il y a un petit côté colo, tout le monde est heureux et c’est vraiment très agréable.

#IsraelCalling (événement pré-#Eurovision) jour 2... Visite de Jérusalem, photo de groupe des candidats présents et tentative chorale d’interpréter l’hymne de l’#Eurovision (il reste un mois pour se perfectionner 😉) pic.twitter.com/8XGTVPP9l9 — Fabien Randanne (@fabrandanne) April 9, 2018

Parmi les chansons qu’interpréteront les autres candidats à l’Eurovision cette année, avez-vous des préférences ?

J.-K. : J’aime beaucoup la chanson des bulgares, ça chante hyper-bien, et celle de l’Autrichien, aussi.



E.S. : Moi, j’aime beaucoup l’énergie rock de la chanson des Suisses, le duo Zibbz. J’ai un petit faible pour le morceau de l’Espagne, une chanson d’amour très charmante. Et SuRie, la candidate du Royaume-Uni, c’est une évidence. Mais il y en a plein d’autres que j’apprécie.

J-11 ! Chanson pour tous les émotifs excessifs, à dédier à celui ou celle qui vous sauve de vous-même. « Parfois ma colère pèse une tonne. Un mot de travers et j’abandonne. Je passe du rire au larmes, mais tu me pardonnes... »

Ne me laisse pas.

❤️ pic.twitter.com/QhHDbXwhW3 — Madame Monsieur (@MadameMonsieur) April 9, 2018

Votre premier album, « Vu d’ici », sortira le 20 avril, à trois semaines de la finale de l’Eurovision. C’est un parfait timing…

J.-K. : C’est une opportunité énorme évidemment. L’album était déjà prêt, donc on l’aurait sorti à peu près à la même période, mais c’est vrai que la participation à l’Eurovision, ça fait une belle promotion, on va sortir Vu d’ici dans des conditions rêvées.



E.S. : Depuis mars 2017, il y a une sorte d’alignement des planètes : on a écrit cette chanson le jour de la naissance de Mercy, quelques mois plus tard on nous contacte pour Destination Eurovision, émission à laquelle on a participé sans grand espoir, c’était déjà chouette qu’on nous le propose. Notre album était déjà bien avancé car cela fait trois ans qu’on bosse dessus et là… tout s’imbrique parfaitement !