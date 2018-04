Cambridge analytica: Facebook va commencer a prévenir les utilisateurs concernés

DONNEES Le réseau aux plus de deux milliards d'utilisateurs est empêtré dans le scandale Cambridge analytica depuis plus de deux semaines...

Le 11 avril prochain, le patron de Facebook sera entendu par le Congrès américain pour répondre au scandale Cambridge Analytica. — JOSH EDELSON / AFP

Les utilisateurs qui ont été impactés par le scandale Cambridge Analytica devraient recevoir à partir de ce lundi un message de Facebook pour les en informer, selon Associated Press (AP) citée par Deadline dimanche. En parallèle, l’ensemble des inscrits sur le réseau social recevront une notification qui leur permettra de vérifier quelles applications ont pu accéder à leurs données personnelles.

87 millions d’utilisateurs concernés

La semaine dernière, le réseau social Facebook a revu à la hausse, à quelque 87 millions, le nombre d’utilisateurs dont les données ont été récupérées à leur insu par la firme Cambridge Analytica. « Au total, nous pensons que les informations Facebook de jusqu’à 87 millions d’utilisateurs -la plupart aux Etats-Unis- ont pu être partagées de façon indue avec Cambridge Analytica », a écrit le groupe, qui évoquait jusque-là environ 50 millions d’usagers affectés.

Le réseau aux plus de deux milliards d’utilisateurs est empêtré dans ce scandale depuis plus de deux semaines. La firme Cambridge Analytica a récupéré, via un questionnaire psychologique auquel ont répondu 270.000 personnes, les données de 87 millions -selon le nouveau chiffre annoncé par Facebook- de leurs amis, en 2014. Cela a permis à la société britannique de se constituer une précieuse base de données avant d’être embauchée par l’équipe de campagne de Donald Trump.