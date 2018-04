Mort de Jacques Higelin: Son ex-femme rend un dernier hommage à la star dans une lettre poignante

Jacques Higelin, en concert à Paris en 2013. — SADAKA EDMOND/SIPA

« Adieu l’artiste, l’ami, l’amour ». Dans une lettre publiée par le Journal du dimanche, l’ex-femme de Jacques Higelin Kuêlan N’Guyen lui rend un dernier hommage. Celle qui a vécu avec le chanteur de 1970 à 1995 décrit « une vie vraiment hors-norme », « avec des essais périlleux de réinventer les engagements d’un couple, trouver les lois pour sa pérennité tout en rêvant les promesses de la liberté pour l’amour de l’art, la poésie, la musique ».

« Il ne parlait plus, ne jouait plus de piano »

Kuêlan N’Guyen, qui a revu le chanteur peu avant sa mort, raconte : « Il était dans un corps diminué par la maladie, il ne parlait plus, ne jouait plus de piano. (…) « Il paraissait si heureux de me revoir, il m’a saisi les mains et ne les a plus lâchées ».

Jacques Higelin est décédé vendredi matin à Paris à l’âge de 77 ans. Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin, il laisse derrière lui une vingtaine d’albums et quelques chansons inoubliables, parmi lesquelles Pars, Champagne ou encore Tombé du ciel.