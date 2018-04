Encore un record pour «Despacito»: La vidéo de la chanson dépasse les 5 milliards de vues sur YouTube

Luis Fonsi, le chanteur de «Despacito». — DR

Despacito n’en finit pas de battre des records. Chanson de l’été 2017 était déjà devenue le tube le plus streamé de toute l’histoire (courte, admettons) du streaming en dépassant les 4,6 milliards d’écoutes en juillet. Elle avait aussi surfé sur les Top du monde entier, squattant la première place du hit-parade américain pendant dix semaines. Tout ça, c’était de la gnognotte.

Despacito est désormais le titre qui a été le plus regardé sur YouTube, et on ne doute pas du fait que les vues ne vont pas cesser de progresser du jour au lendemain. Alors, sur quel nouveau record doit-on miser ?