VIDEO. Mort de Jacques Higelin: Tout ce que vous ne savez (peut-être) pas sur ce pionnier du rock français

Jacques Higelin en septembre 2013 — REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Ces derniers mois, son entourage avait fait état d'une «fatigue» du chanteur.

La famille n'a pas souhaité communiquer sur les causes de son décès.

Il avait célébré ses cinquante ans de carrière en 2015, à la Philharmonie de Paris.

Le chanteur Jacques Higelin est décédé vendredi matin à Paris à l’âge de 77 ans. Poète survolté, généreux, engagé, Jacques Higelin a été l’auteur de « tubes » tels que Pars, Champagne ou Tombé du ciel. Aussi à l’aise dans la poésie, le rock, la chanson, le folk ou même le psychédélisme durant toute sa carrière, il avait célébré ses cinquante ans de carrière en 2015, à la Philharmonie de Paris. Un an plus tard, il sortait en octobre 2016 Higelin 75, son dernier album en date. Retour sur la carrière d’un des pionniers du rock français et sur tout ce que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui.

Il était également un talentueux acteur

Ses talents de comédien - il compte une trentaine de films en tant qu’acteur - lui ont permis de se tailler une réputation de showman aussi ébouriffant qu’imprévisible, que ce soit dans la rue où il improvisait des concerts-happening, à la télévision où ses performances ont fait grimper le stress de plus d’un animateur, et évidemment sur scène lors de ses concerts marathon. Il a tourné pour les plus grands noms du cinéma : Jean Becker, Jacques Deray, Claude Lelouch et Jacques Doyon.

Il a révélé Louis Bertignac

Parmi les jeunes musiciens que Jacques Higelin a découverts, on pense à Louis Bertignac. Les deux artistes se sont rencontrés grâce à la chanteuse Valérie Lagrange, qui a eu une liaison avec le fondateur du groupe Téléphone. Convaincu du talent de ce dernier, Jacques Higelin l’embauche comme guitariste des Super Goujats, rappelle un portrait de RTBF.be. Il le fait ensuite participer à son album Irradié. La carrière de Louis Bertignac est lancée.

Il a un deuxième fils prénommé Ken

Jacques Higelin a trois enfants. Si on ne présente plus Arthur H. et Izia Higelin qui avaient chanté auprès de leur père à la Philharmonie en 2015, on connaît un peu moins leur demi-frère : le cinéaste Kên Higelin. Issu de la relation de Jacques Higelin et Kuelan Nguyen, il s’est fait remarquer pour les clips de Mathieu Boogaerts et de Brigitte Fontaine.

Non, non, Brigitte Fontaine n’est pas sa sœur

Selon des folles rumeurs, Jacques Higelin serait le frère de Brigitte Fontaine, mais il n’en est rien. Au début des années 1960, il croise la route de la chanteuse fantasque et devient son ami. Cette rencontre marque un tournant dans sa carrière. En duo, ils enregistrent plusieurs chansons et sortent un album en 1966, 12 chansons d’avant le Déluge. En 1969, Jacques Higelin présente Brigitte Fontaine au compositeur Areski Belkacem qui devient son compagnon.