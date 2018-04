VIDEO. Vous ne connaissez pas Isao Takahata? Voici trois dessins animés à découvrir de toute urgence

Les fans de dessins animés nippons sont en deuil. Moins connu que Hayao Miyazaki en France, Isao Takahata est pourtant l’un des plus illustres réalisateurs japonais de films d’animation. Passionné de littérature française et notamment de Jacques Prévert, il est mort à l’âge de 82 ans ce vendredi des suites d’un cancer du poumon. Si vous ne connaissez rien du co-créateur du studio Ghibli, voici trois œuvres majeures pour rattraper vos lacunes.

