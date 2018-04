Retro gaming: Le retour de Spyro le dragon est annoncé pour la rentrée

Spyro le dragon, héros culte de la fin des années 90 revient dans une trilogie remasterisée. — Activision

Le dragon culte du jeu vidéo revient le 21 septembre, en haute définition et avec un game play modernisé.

« Spyro Reignited Trilogy » compilera les trois jeux qui ont fait le succès du personnage.

Plus de 100 niveaux sont prévus pour satisfaire aux exigences actuelles des joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One.

Quand on passe un certain âge, difficile de ne pas apprécier, pour ne pas dire savourer, cette espèce de retour en grâce de nombreuses vieilleries. Pour tout dire, on se sent moins seul et on se dit que tout n’est pas perdu. Dans le monde du jeu vidéo, cette tendance s’appelle le retro gaming.

Si les jeux d’époque ont la cote, de nombreux titres anciens bénéficient de versions remasterisées en haute définition à l’instar d’un Shadow of the Colossus ou l’an passé d’un Crash Bandicoot dont les ventes ont battu des records partout dans le monde. Pas étonnant que son éditeur Activision (Call of Duty, Destiny…) tente de remettre le couvert en exhumant un autre héros culte de la fin des années 1990 : Spyro le dragon.

Trois épisodes réunis dans un seul jeu pour plus de 100 niveaux. - Activision

Tout comme Crash Bandicoot N Sane trilogy, ce nouveau Spyro Reignited Trilogy compilera le 21 septembre prochain trois jeux différents : Spyro The Dragon, Spyro 2 : Gateway to Glimmer et Spyro : Year of the dragon. Trois titres complètement revus et corrigés, avec plus de 100 niveaux au total, pour satisfaire aux exigences actuelles des joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One. Les graphismes ont ainsi été totalement repris pour être en haute définition. Aussi bien les décors que les différents personnages présents dans le jeu.

Un rapide coup d'oeil sur le jeu d'origine et cette version remasterisée suffit à voir le travail accompli. - Activision

Le gameplay du jeu a lui aussi été complètement repensé pour être en phase avec l’époque. On ne joue pas aujourd’hui comme on jouait en 1998, date de la sortie du premier volet des aventures du petit dragon.

Un pont entre les générations

Avec ce titre, Activision entend séduire les kids autant que leurs parents. Après avoir connu le succès sur la première PlayStation, Spyro était revenu en 2011 lançant la saga Skylanders avec le jeu Skylanders : Spyro's Adventure. Depuis 2016, Spyro est aussi une star sur Netflix à travers la série Skylanders Academy. Autant dire que pour les moins de 15 ans, ce Spyro-là est avant tout un héros de dessin animé. Spyro Reignited Trilogy n’a pourtant rien à voir avec les Skylanders, même si le studio californien aux commandes de ces versions remasterisées de Spyro, Toys for Bob est aussi l’inventeur du premier jeu Skylanders !

Après l'incroyable succès de Crash Bandicoot l'an passé, Spyro le dragon réussira-t-il son come back le 21 septembre prochain ? - Activision

Enfin, clin d’œil aux gamers de la première heure, l’éditeur propose aux possesseurs du jeu Crash Bandicoot N Sane Trilogy dès lundi prochain de découvrir la bande-annonce de ce nouveau Spyro en composant sur la page d’accueil de Crash Bandicoot 3 le fameux Konami Code (haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite puis carré, PlayStation oblige). Une opération de promotion amusante, à une époque où les cheat code (ou codes de triches) passent eux aussi pour de véritables antiquités.

