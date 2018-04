Serge Gainsbourg: Les internautes rendent hommage au chanteur, qui aurait eu 90 ans ce lundi

Serge Gainsbourg aurait fêté ses 90 ans ce lundi. — ROCHE/TF1/SIPA

Si l’on ne se souvient de rien et que l’on oublie tout, ses fans n’oublient pas pour autant l’homme à la tête de chou. Retrouvé mort le 2 mars 1991 dans sa célèbre maison rue de Verneuil à Paris, Serge Gainsbourg aurait fêté ses 90 ans ce lundi. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas passés à côté de cette date anniversaire, et multiplient les hommages à l’artiste.

« Il marqua la scène artistique avec ses plus grands succès »

Compositeur de génie, chanteur à la voix reconnaissable entre toutes et éternel provocateur, qu’on l’aime ou non, Serge Gainsbourg marqua à jamais la chanson française de son empreinte. Ce lundi 2 avril, l’artiste aurait soufflé sa 90e bougie. A cette occasion, de nombreux internautes ont voulu se rappeler à son souvenir, à commencer par le ministère de la Culture, qui sur Twitter, a rendu hommage à celui qui « marqua la scène artistique avec ses plus grands succès, devenus des classiques ».

Lucien Ginsburg, devenu célèbre sous le nom de Serge Gainsbourg, est né à Paris le 2 avril 1928. Il marqua la scène artistique avec ses plus grands succès, devenus des classiques. L’homme à la tête de chou s’éteignit à Paris en 1991. #CeJourLà https://t.co/kSpnFRZuQ0 — Ministère Culture (@MinistereCC) April 2, 2018

Serge et Charlotte...

Gainsbourg naissait le 02/04/1928. pic.twitter.com/O7vbhXHvz0 — Bernard Lehut (@BernardLehut) April 2, 2018

#Gainsbourg on pense à lui en cette journée du 2 avril pic.twitter.com/6cahz4Gajr — nicolas varenne (@nvarenne) April 2, 2018