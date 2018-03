Le groupe Equinox représente la Bulgarie à l'Eurovision 2018. — BNT

C’est qui ? Equinox est un groupe formé spécialement pour l’Eurovision. Il est composé de Zhana Bergendorff (gagnante du The Voice bulgare en 2013), Vlado Mihailov (qui est chanteur mais aussi acteur), Georgi Simeonov (qui mène une carrière solo depuis la séparation du boy band 032), Johnny Manuel (un artiste Américain qui a fait un passage remarqué dans le Nouvelle Star US l’an passé) et Trey Campbell (l’un des cocompositeurs de la chanson).

Le refrain de leur chanson Bones : « J’aime au-delà des os. Au plus profond de l’âme. J’aime au-delà des os. »

La Bulgarie participera à la première demi-finale, celle du 8 mai, diffusée sur France 4. Si Equinox se qualifie, le groupe participera donc à la finale du 12 mai.

Le fan dit : « Si vous voulez mon avis, c’est la meilleure chanson bulgare de tous les temps. Quel morceau formidable, un chef-d’œuvre. Je vous souhaite bonne chance de Serbie, chers voisins. » (commentaire YouTube)

Le hater dit : « Cette chanson va avoir du mal à se qualifier pour la finale. C’est la pire depuis que la Bulgarie est revenue à l’Eurovision. » (vu sur Twitter)

20 Minutes dit : La Bulgarie, qui a participé pour la première fois à l’Eurovision en 2005, a enchaîné les mauvais résultats (c’est-à-dire les éliminations dès les demi-finales). Si bien qu’elle s’est retirée pour les éditions 2014 et 2015. Ce n’était que pour mieux revenir : au concours 2016, la Bulgarie a décroché la 4e place, et, en 2017, la deuxième place. Ce pays-là est bien décidé à gagner. Avant de révéler la chanson début mars, la délégation avait fait monter la sauce en prévenant qu’on allait voir ce qu’on allait voir. Bones est en deçà des attentes, mais le morceau n’en est pas moins un solide candidat à la victoire. En attendant de regarder et d’entendre le résultat en live, on ne peut s’empêcher de penser que l’ensemble manque de spontanéité, de sincérité et se prend trop au sérieux.