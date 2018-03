Affaire Weinstein: Catherine Breillat doute de la version d’Asia Argento, la comédienne lui répond

Asia Argento au Festival de Cannes, le 17 mai 2017. — Shutterstock/SIPA

La réalisatrice sulfureuse Catherine Breillat ne semble pas très fan des mouvements #metoo et #balancetonporc. Dans une interview accordée au podcast Murmur Radio, relayée par Indiwire, elle a affirmé : « Je suis très contre. C’est trop facile d’accuser les gens par un hashtag, de façon anonyme. Nous avons un système judiciaire », lance-t-elle avant de rappeler que la France a une histoire avec « balance ton juif ».

>> A lire aussi : Comment Asia Argento est devenue la porte-voix des victimes de violences sexuelles

Et, en ce qui concerne Asia Argento, l’une des premières actrices à avoir accusé le producteur hollywoodien Harvey Weinstein de viol et avec qui la cinéaste a tourné une Vieille maîtresse, Catherine Breillat ne mâche pas ses mots.

Pour Asia, « c’était comme de la semi-prostitution

« Pour être honnête, je ne crois pas Asia Argento. Je la connais depuis qu’elle est très très jeune… S’il y a bien une personne capable de se défendre, qui n’est pas farouche concernant le sexe, c’est elle. » « Pourquoi aurait-elle alors menti ? » interroge le journaliste. « Pour Asia, c’était disons, uniquement motivé par des raisons personnelles. C’était comme de la semi-prostitution. (…) Harvey Weinstein n’est pas le pire, n’est pas le plus stupide non plus ». Pour elle, l’actrice a agi par « aigreur » et par « frustration » de ne pas avoir été « une grande actrice à Hollywood ».

>> A lire aussi : Christophe Rocancourt attaque le film de Catherine Breillat en justice

Une « réalisatrice sadique et cruelle »

Asia Argento n’a pas mis longtemps à réagir sur Twitter ce vendredi. Elle raconte le calvaire qu’elle a vécu sur le tournage d’une Vieille maîtresse. Elle décrit Catherine Breillat comme la « réalisatrice la plus sadique et cruelle » avec qui elle aurait travaillé. Selon elle, la cinéaste aurait pris « un plaisir extrême à humilier ses acteurs et son équipe », expliquant comment elle avait tiré profit de son AVC. « Je suis à la fois attristée et énervée par ces féministes auto-proclamées à l’ancienne et leur manque d’humanité face aux souffrances d’autres femmes. Celles de France s’avèrent être les pires », conclut Argento.

Catherine Breillat is the most sadistic and downright evil director I’ve ever worked with. She took extreme pleasure on humiliating both her actors and crew during the shoot of “Last Mistress”. *Thread https://t.co/J8KtLC0ueE — Asia Argento (@AsiaArgento) March 30, 2018