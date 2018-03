Accusé d'avoir volé l'oscar de Frances McDormand, Terry Bryant s'excuse

Un homme, accusé d’avoir volé l’oscar de Frances McDormand s’est excusé. Selon le site irlandais Independant.ie, Terry Bryant, 47 ans, accusé d’avoir subtilisé la statuette à la comédienne de 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance, a été entendu par un juge à Los Angeles ce mercredi.

Il a été vu en train de montrer la récompense à des photographes pendant le Governors Ball, la soirée officielle post-cérémonie. Interrogé sur ce que son client aurait dit à Frances McDormand, l’avocat a répondu : « Je pense qu’il dirait : "Je ne voulais blesser personne et je suis désolé que cela ait pu nuire à l’ampleur de votre récompense" ».

Dans une vidéo, on le voit exalté : « Qui veut me dire bravo ? », lance-t-il. Sous le titre « My Oscar Baby », il a posté sa petite blague dans la nuit du 4 au 5 mars, sur Facebook. Les quelques minutes de gloire n’auront pas duré longtemps.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt