«Les Indestructibles» s'associent avec Lego pour doubler la joie de les retrouver en salle cet été

La famille Parr au grand complet dans le monde des Lego. — Warner Games

On y retrouvera la patte des habituels jeux Lego qui permettent de réunir enfants et parents autour de l’écran.

Une formule qui sied parfaitement aux Indestructibles pour lesquels le thème de la famille est central.

Le jeu reprendra des éléments des deux films, TT Games ayant scrupuleusement suivi et décliné l’univers de Pixar.

Prévu pour le 4 juillet au cinéma en France, le grand retour des Indestructibles sera accompagné d’un nouveau jeu vidéo. Aux commandes, les Britanniques de TT Games qui propulseront les héros de Pixar dans un jeu sur le mode des Lego.

Le studio est un habitué de ces mélanges de genre et nombreux sont les autres univers et superhéros à être passés par la moulinette Lego : Star Wars, Harry Potter, les Avengers de Marvel, Jurassic World ou encore le Seigneur des Anneaux… Des jeux décalés et souvent drôles à destination d’un public junior.

Avec Les Indestructibles, disponible le 27 juin prochain (sur Switch, PS4, Xbox One, PC), les plus jeunes experts s’en donneront à cœur joie : « Le jeu reprendra des éléments des deux films, détaille Nick Ricks, producteur chez TT Games. Les joueurs retrouveront tous les membres de la famille Parr avec leurs pouvoirs, et l’interaction entre les personnages sera essentielle ». On retrouve là la patte des habituels jeux Lego qui permettent de réunir enfants et parents autour de l’écran.

Les fans retrouveront aussi le personnage de Frozone. - Warner Games

Une formule qui sied parfaitement aux Indestructibles pour lesquels le thème de la famille est central, alors que la coopération est elle aussi au cœur des jeux vidéo Lego. On se doute, en outre, que TT Games a scrupuleusement suivi et décliné l’univers unique de Pixar. « Nous travaillons depuis 2016 avec Disney et Pixar sur ce projet, commente Nick Ricks. En passant dans les studios d’Emmeryville aux Etats-Unis, nous avons pu piocher dans la masse de documents détaillant le jeu, ceci avant de les transformer en figurines Lego. » Une transformation elle aussi validée par Pixar qui a veillé au grain.

Une fois encore les super héros des Indestructibles devront faire face à des... super menaces. - Warner Games

Quatorze ans après leur première apparition au cinéma, les Indestructibles comptent bien mettre les bouchées doubles cet été. De quoi renouveler la formule des jeux Lego qui commence après de très nombreux épisodes à tourner en rond ? On l’espère, mais quoi de mieux que des superhéros pour tenter de réaliser un super jeu ?