Benjamin Ingrosso, candidat de la Suède à l'Eurovision 2018. — SVT

C’est qui ? Benjamin Ingrosso, 20 ans, a déjà une bonne expérience de showman malgré son jeune âge, avec plusieurs spectacles musicaux à son CV. Finaliste malheureux du Melodifestivalen, le concours archi-populaire organisé pour désigner le représentant de la Suède à l’Eurovision, l’an passé, il a fini par s’imposer cette année.

Le refrain de sa chanson Dance You Off : « Je veux juste dan dan danser avec toi, alors ne me fait pas a-a attendre. Parce que je ne veux profiter de l’ambiance qu’avec toi, chérie. Et j’aimerais le faire maintenant, ouais, maintenant. »

La Suède participera à la deuxième demi-finale, celle du 10 mai, diffusée sur France 4 et au cours de laquelle les téléspectateurs français auront la possibilité de voter pour leur(s) candidat(s) préféré(s). Si Benjamin se qualifie, il participera donc à la finale du 12 mai.

Ce qu’il faut savoir : Une victoire en 2012 et une autre en 2015, une troisième place en 2014 et deux cinquièmes places en 2016 et 2017… La Suède est, côté statistique, LA meilleure nation à l’Eurovision des années 2010.

Le fan dit : « Il y a un côté Justin Timberlake et The Weeknd vibes !! Parfait !!! Sa voix me fait aussi penser à celle de Bieber. » (commentaire YouTube)

Le hater dit : « Une copie bas de gamme de Justin Bieber. Ses gémissements font mal aux oreilles. Une ordure surestimée. 0 point. » (commentaire YouTube)

20 Minutes dit : S’il y a une nation qui prend l’Eurovision au sérieux, c’est bien la Suède et si, a priori, Dance You Off n’a pas le profil d’une chanson gagnante, une place dans le Top 10, voire dans le Top 5, semble quasi assurée pour Benjamin Ingrosso.