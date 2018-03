Plagiat chez les humoristes: Tomer Sisley pousse un coup de gueule contre «Envoyé Spécial»

Un journaliste de France 2, Yvan Martinet, m’a contacté il y a deux mois pour un reportage sur le plagiat dans l’humour... j’ai pris le temps de répondre à toutes ses questions au téléphone et je lui ai même envoyé une lettre doublée d’un mail pour lui rappeler tout ce qu’on s’était dit... ...pourtant il racconte le contraire dans l’émission!?!? en allant même jusqu’à inventer de fausses anecdotes?!?!?! Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage. Apparemment Yvan a plus envie de cracher sur mon co-auteur que de faire son vrai travail. @france2 @envoyespecial.france2 Merci Mo Maurane alias Copycomic! Que d’aigreur et de malveillance!!!

