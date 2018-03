VIDEO. Plagiat dans l'humour: «Quand Kader Aoun m'a menacé, c'était comme me faire insulter par le père Noël»

L'humoriste Mo Maurane. — MO MAURANE

Envoyé Spécial se penche sur le plagiat dans le monde de l'humour dans un reportage diffusé ce jeudi.

Mo Maurane a été accusé par Kader Aoun, co-auteur de Tomer Sisley, d'être derrière les vidéos accusatrices de CopyComic.

Le comique raconte comment il s'est retrouvé au coeur de la tourmente.

Hold up dans le stand-up. Depuis le mois d’octobre, les plus grandes stars françaises du monde de l’humour sont accusés d’avoir pompé de nombreuses blagues aux artistes américains, preuve à l’appui. A l’origine de ces révélations : CopyComic, une sorte de vengeur masqué qui a balancé des vidéos sur YouTube. Et ses montages ne laissent pas de place au doute. Jamel Debbouze, Tomer Sisley, Gad Elmaleh figurent parmi les petits voleurs de vannes. Envoyé Spécial consacre un de ses reportages à ce plagiat à la française ce jeudi soir.

Au milieu des accusés et des accusateurs, on trouve une victime collatérale : Mo Maurane, un jeune comique qui débute. Son tort ? Il parle anglais et monte des vidéos pour d’autres humoristes. Kader Aoun, coauteur de Tomer Sisley et metteur en scène de spectacles de grands noms de la scène humoriste (Jamel Debbouze, Mathieu Madenian, Norman, Thomas VDB…) croit avoir démasqué Ben de CopyComic. Il n’en fallait pas plus pour l’insulter, le menacer et même le boycotter. Mais, malgré ce qu’écrivent Tomer Sisley et GQ, Mo Maurane assure qu’il n’a rien à voir avec le Youtubeur masqué. On l’a interviewé.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette affaire de plagiat ?

Ça fait cinq ans que je fais de l’humour à Paris, j’ai eu l’occasion de bosser indirectement avec Kader [Aoun] parce que je jouais dans le lieu qu’il gère, le Paname. Je lui ai parlé, il m’a même conseillé plusieurs fois. On avait des relations plutôt cool, sans souci. J’ai monté mon propre lieu à Bastille, j’ai mon spectacle qui tourne depuis quelques semaines. Quand l’affaire est sortie en fin d’année, j’ai tout de suite suivi CopyComic sur Twitter. C’est l’une des choses qui a dû m’incriminer. Pourtant, si j’avais voulu rester anonyme, je n’aurais pas suivi CopyComic. Je ne me posais pas de question, je trouvais intéressant ce secret révélé.

Pourquoi Kader Aoun s’est-il attaqué à vous ?

J’étais en déplacement professionnel en Chine et j’ai reçu des SMS et un coup de fil de Kader qui me disait : « Arrête les vidéos sinon il va t’arriver des trucs ». Je n’ai pas pu me défendre car il ne me laissait pas parler. Il a essayé de m’intimider sans être sûr que c’était moi. Les menaces étaient hyper violentes. C’était : on va te violenter si tu n’arrêtes pas de faire des vidéos. Comme ce n’était pas moi, les vidéos ont continué à être diffusées.

Comment cela vous a-t-il porté préjudice ?

Sur le moment, j’ai vraiment eu peur, j’ai essayé de résoudre le problème. Plein de gens m’ont lâché. Certains travaillaient avec Kader, d’autres ne voulaient pas se faire d’ennemis dans le métier. Ils ne voulaient plus jouer avec moi, ils ne m’invitaient plus.

Où en sont vos relations avec Kader Aoun ?

Il pense toujours que c’est moi. J’ai essayé de le rencontrer pour me dédouaner à l’époque, il n’a pas voulu venir. Je pense qu’on lui a conseillé de ne pas le faire, il aurait dérapé encore plus. Ce n’est pas un tempérament hyper calme, il se serait énervé. Au final, il a beaucoup plus à perdre que moi. Je viens de commencer, je joue dans des caves, je n’ai pas de carrière. Lui, il a une carrière importante derrière lui. J’ai été étonné qu’une personne comme lui, que j’admirais, se retrouve à insulter un petit comique qui vient de commencer. C’est un peu comme se faire insulter par le père Noël, ça coupe les ailes. De mon côté, ça reste des menaces, ce n’est pas très grave.

Comment avez-vous réagi ?

Au moment où le reportage a été filmé, j’avais un peu plus de recul. Je me suis rendu compte que ce n’était pas si grave. Ca reste de l’humour. J’en ai fait un sketch où j’explique toute l’histoire. Aujourd’hui, au final, je suis content. C’est une anecdote à raconter. J’essaie d’en tirer le positif.

Aviez-vous entendu parler de plagiats dans l’humour ?

Je n’étais pas au courant à ce point. J’ai été choqué par Tomer Sisley. Je connaissais son spectacle, je l’avais bien aimé à une époque, j’étais dégoûté. Je me suis dit : en fait ce mec n’a aucun talent, il a tout copié. On se sent trahi surtout quand on est auteur. C’est très compliqué d’écrire un spectacle d’une heure, de trouver un ton unique. Gad Elmaleh, c’était déjà sorti, Jamel, il me semble, que je l’avais déjà entendu. Les autres, par contre, je n’étais pas au courant. Il y avait des rumeurs, mais il n’y avait pas de preuve.

Pourquoi existe-t-il une telle omerta dans le milieu de l’humour ?

Tout le monde a intérêt à travailler avec les gens qui sont incriminés dans les vidéos. On ne parle pas de gens qui n’ont plus de carrière ou qui sont décédés. Ce sont des gens installés dans le milieu, qui ont leur place. Si je me mets à dos Kader Aoun, Gad Elmaleh et Jamel, c’est compliqué de faire de l’humour.

Cette affaire ne risque-t-elle pas d’avoir des conséquences pour vous ?

Pour moi, ça a eu des conséquences sur le moment. Ils m’ont boycotté. Je ne pouvais plus jouer dans son lieu [celui de Kader Aoun], je ne pouvais plus jouer avec les humoristes qui jouaient dans son lieu. Ensuite, j’ai rencontré une personne qui travaille avec lui. Elle m’a dit : « on pense que c’est toi mais on a eu tort d’agir comme on l’a fait, on lève le boycott ». Sauf qu’ils n’ont pas diffusé de communiqué officiel, les gens parlent entre eux, il y a encore des gens à qui je devais dire : « C’est bon, il n’y aura pas de conséquences pour toi ». Ça complique les choses. Les conséquences sont aussi positives. Ça me permet d’avoir un truc intéressant à raconter dans mon spectacle. Mon nom circule en négatif mais circule quand même.