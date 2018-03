Bertrand Cantat «a le droit à la rédemption», selon Shaka Ponk

Shaka Ponk sort son nouvel album The Evol' — Shaka Ponk

L’ancien leader de Noir Désir est au cœur d’un débat sans fin. Après l’annulation de tous ses concerts en festivals d’été, Bertrand Cantat poursuit sa tournée, dans un climat extrêmement tendu. Les avis sont partagés quant au retour sur scène du chanteur, condamné pour « coups mortels » sur Marie Trintignant en 2003.

>> Polémique sur Bertrand Cantat: «Ce n’est pas parce qu’on l’applaudit qu’on accepte ce qu’il a fait»

Alors que Christine Citti, une amie de Marie Trintignant, a adressé une lettre rappelant à Bertrand Cantat son «devoir moral d’artiste», le groupe Shaka Ponk, en promotion pour leur 6e album The Evol, a pris la défense du chanteur ce jeudi dans les colonnes du Parisien. Le groupe rock parisien a chanté en duo avec Bertrand Cantat en 2011 sur le titre Palabra mi amor’e. « On a eu une rencontre artistique très forte. C’est un sujet absolument complexe », explique le groupe.

« Un sincère repentir »

« Bertrand Cantat a commis quelque chose de très grave et on peut tout à fait comprendre que cela puisse choquer des gens qu’il fasse des concerts. On comprend que les proches de Marie Trintignant ne puissent pas lui pardonner, que des gens n’aient pas envie de l’écouter, que des gens aient été choqués par la une des Inrockuptibles », commencent-ils.

>> Polémique sur Bertrand Cantat: Le juge qui a fait libérer le chanteur regrette la «dictature de l'émotion»

Et de défendre : « Comme n’importe quel prisonnier, il a le droit à la rédemption, le droit de reprendre sa place dans la société. Avant de faire ce duo, on a beaucoup échangé avec lui et il a une réelle douleur, un sincère regret, un sincère repentir, c’est le plus important pour nous. Il y a des gens qui le rejettent, nous on l’accueille. »