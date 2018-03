Eurovision 2018: Israël s'impose en favori pour remporter le concours

C’est qui ? Netta Barzilai, 25 ans, a remporté son ticket pour représenter Israël à l’Eurovision en s’imposant dans le télécrochet Rising Star. Mais elle est loin d’être une bleue dans le monde de la musique. Elle a notamment fait le tour de son pays avec son groupe The Experiment et a participé à plusieurs spectacles musicaux.

Le refrain de sa chanson Toy : « Je ne suis pas ton jouet, pauvre idiot ! Je te ferai plier et tu me regarderas danser avec mes poupées sur le rythme de MakaBaka. Pas ton jouet ! »

Israël participera à la première demi-finale, celle du 8 mai, diffusée sur France 4. Si Netta se qualifie, elle participera donc à la finale du 12 mai.



Ce qu’il faut savoir : La chanson Toy a été écrite comme un hymne féministe dans la lignée du mouvement #metoo. Netta pourrait être la première artiste à se produire sur la scène de l’Eurovision avec une loop station (un appareil qui permet d’enregistrer, en direct, des boucles vocales ou musicales).

Le fan dit : « Aucun doute, cette chanson a ce que l’Europe cherchait : différente, originale et inattendue. Rendez-vous à Tel-Aviv pour le concours 2019 ? » (commentaire YouTube)

Le hater dit : « Chers fans de l’Eurovision, dites-moi la vérité : tous les ans, vous plébiscitez une chanson atroce juste pour vous moquer des Européens, c’est ça ? La Roumanie l’an dernier, Israël aujourd’hui. Ha ha, c’est marrant. STOP ! »

Fellow #eurofans, please tell me the truth: every year you pick an awful song as your favourite just to mock Europeans, right? Romania last year, Israel now.

Haha, funny.

STOP.#Eurovision #Eurovision2018 #Israel