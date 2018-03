VIDEO. Strasbourg: Les Co-Smet ou l'héritage musical de Johnny Hallyday

En Alsace, les Co-Smet chantent en hommage à Johnny Hallyday. — Document remis / Cosmet.

Quatre musiciennes strasbourgeoises forment un groupe, baptisé Les Co-Smet, qui revisite les tubes de Johnny Hallyday.

Le quatuor jouera son «Hommage à Johnny» vendredi à Colmar et samedi à Strasbourg.

Il n’est pas question des Co-Smet dans le testament de Johnny Hallyday. De toute manière, le quatuor féminin strasbourgeois « ne s’attarde pas » sur ces histoires d’héritage. Mais préfère se concentrer sur d’autres facettes du chanteur décédé. A savoir « sa générosité artistique » et sa capacité à « rassembler les gens ». Comme le chanteur a au final réuni autour de son répertoire les Co-Smet, aka Annabelle Galland, Marielle Schmitt, Léa Decque et Claire Pancho : pourtant parties pour d’abord travailler sur les musiques d’Edith Piaf, les trentenaires se sont en effet rejointes sur du Johnny, comme une évidence.

Le groupe reprend depuis plus de deux ans maintenant le répertoire de l’idole française. Rectifions : le quatuor se réapproprie les titres du Taulier pour livrer une version brésilienne d’Allumez le feu ou d’autres adaptations singulières de Retiens la nuit et Ma gueule. « Le but n’est pas de le copier, parce qu’on ne peut pas rivaliser, mais de changer les arrangements, les styles, et de surprendre », expliquent Léa Decque et Annabelle Galland. Avec un credo : à chaque chanson son monde.

« Il y a de la matière »

Les Co-Smet ont déjà 13 reprises au point et cherchent à étoffer la liste avant de sortir un disque. L’avantage, c’est qu’il y a le choix dans le répertoire du rockeur : « Il y a de la matière, confirment les deux artistes. Reprendre du Johnny, ça donne pleins d’idées de costumes, de mise en scène. Ce serait moins grandiloquent avec d’autres artistes, il y aurait moins d’idées croustillantes. C’est amusant, c’est du boulot, on y passe beaucoup de temps, parce qu’on fait ça avec respect et musicalité. » De quoi même emballer, selon leur ressenti, pas mal des fans de Johnny Hallyday.

>> A lire aussi: «Pardonne-moi», «Je ne suis qu'un homme», les titres des ultimes chansons de Johnny dévoilés

D’ailleurs, les Strasbourgeoises étaient-elles fans de l’idole des jeunes au départ ? Pas forcément, non. Et à défaut de l’être totalement devenues non plus à force de le chanter, elles avouent « être touchées » désormais par l’artiste, avec la sensation d’avoir trouvé « un compagnon de route ». Pour les guider de reprises en réinterprétations, à travers un Hommage à johnny qu’elles joueront vendredi à l’Espace Lézard de Colmar et samedi, dans le cadre du Giboul'OFF au Molodoï à Strasbourg.