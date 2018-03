Jean-Marie Bigard annonce mettre un terme à sa carrière d'humoriste (lâchez-vous les salopes)

Jean-Marie Bigard met un terme à sa carrière d'humoriste. — Jacques BENAROCH/SIPA

Et voilà, c’est fini… Jean-Marie Bigard raccroche. « Ce sera mon dernier spectacle », a indiqué l’humoriste sur le site bigard.com. « Il est temps que ça se termine, j’ai 63 ans », poursuit-il. Adieux « lâcher de salopes », « la chauve-souris », et autre « mec qui bouffe le cul d’une p*** » ? Non, que les grands fans de « la Valise RTL » se rassurent, ils auront une dernière fois l’occasion de rire aux éclats lors de son ultime tournée, à partir de septembre prochain à travers la France.

« Le spectacle de ma vie »

Avant de plier boutique, Jean-Marie Bigard réserve à son public un dernier spectacle intitulé « Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie ». Le concept ? L’humoriste présentera un florilège de ses meilleurs sketches, de ses bides (il y en a oui), et dévoilera aussi les coulisses de sa longue carrière. Il promet également chaque soir un spectacle différent, en proposant aux spectateurs de voter pour les sketches préférés.

« Ce sera son dernier spectacle, a confirmé à 20 Minutes David Hardit, le producteur du show. Mais comme il a eu une longue carrière, on ne sait pas si on va arriver à tout condenser dans un seul spectacle, ce sera peut-être en une ou deux parties. » Jean-Marie Bigard tire sa révérence donc, mais pas tout de suite. Allez, juste pour le plaisir, c’est bientôt le week-end.