VIDEO. Une chanson de Pierre Perret censurée? Tout, tout, vous saurez tout sur cette intox

Pierre Perret avait déjà démenti la rumeur en 2012. — JEROME MARS/JDD/SIPA

En 2010, Pierre Perret publie la chanson La femme grillagée, qui est également le titre de son album.

Plusieurs sites expliquent que le titre a été censuré à cause de son sujet.

Le chanteur a rédigé un démenti à la rumeur dès 2012.

L’intox a été démentie par Pierre Perret en 2012. Pourtant, elle renaît en ce mois de mars, sur des sites français et belges. « Une chanson contre la burqa de Pierre Perret censurée en France et en Belgique », titrent ces sites, en faisant allusion à la chanson La femme grillagée, titre éponyme d'un album paru en 2010.

« On croyait ce temps révolu, mais cela se passe aujourd’hui, au 21e siècle, ajoutent ces sites. Pierre Perret a composé une chanson… interdite d’antenne, en France, et, bien sûr, en Belgique francophone, où les moutons du parisianisme ne manquent pas. » Une affirmation un peu trop rapide, et totalement fausse.

FAKE OFF

En 2012, déjà, face à l’ampleur de la rumeur de censure, Pierre Perret avait publié un démenti sur son site. « Non, mes loulous, ma chanson La femme grillagée n’a jamais été censurée par qui que ce soit malgré la rumeur qui circule. » Il est allé jusqu’à offrir la chanson sur son site. Et si sa chanson est peu passée sur les ondes, ce n’est pas à cause de son contenu. « Je ne suis pas plus interdit des radios que des plateaux télés, mais les radios ne passents plus mes chansons… Signe des temps ? " T’as pas la couleur " m’a dit un jour un programmateur de " playlist " d’une radio célèbre », avait ajouté l’artiste. Pierre Perret avait également rappelé que la sortie de ce disque en 2010 avait bénéficié d’une importante couverture médiatique.

La chanson a été interprétée à la télévision

Une simple recherche sur YouTube et Dailymotion suffit à retrouver des extraits d’émissions dans lesquelles Pierre Perret chante La femme grillagée. On y trouve un enregistrement de son passage dans l’émission Champs-Elysées, animée sur France 2 par Michel Drucker. Le chanteur avait aussi interprété son titre sur France 3.

Depuis 2014, la chanson figure sur le compte YouTube de l’artiste. Elle y a été vue près de 300.000 fois, un score honorable. On est donc loin d’une quelconque censure.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Réagissez dans les commentaires ou envoyez un mail à l’adresse contribution@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.