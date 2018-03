Vidéo contre le cancer: Le dernier message officiel de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday devait être le parrain de la Foire du Trône 2018. — Zacharie Scheurer/AP/SIPA

Il s’agit de la toute dernière vidéo officielle de Johnny. En juillet dernier, le rockeur avait enregistré un message pour soutenir la lutte contre le cancer, dans une vidéo qui avait pour but de promouvoir la Foire du Trône 2018 (qui ouvrira le 30 mars), dont il devait être le parrain cette année. Le but ? Inciter les gens à se rendre à la soirée d’ouverture de la fête, dont les profits seront reversés à l’Institut Rafaël, une association qui lui tenait à cœur.

« Je compte sur vous »

« Venez nombreux car tous les bénéfices de cette soirée permettront de financer l’institut Rafaël et une future maison du cancer et de l’après-cancer, pour plus d’excellence et d’humanité dans la prise en charge des malades, jusque dans la guérison et leur retour à la vie quotidienne. Je compte sur vous », déclare Johnny Hallyday dans cette vidéo fournie au Parisien par Marcel Campion. « Malgré la maladie, c’est Johnny qui a tenu à enregistrer ce message. Il devait être le parrain de cette soirée », a précisé le forain au quotidien.

Marcel Campion a aussi profité de cette occasion pour prendre la défense de Laeticia, attaquée de toutes parts depuis l’histoire du testament contesté​. « La petite, si Johnny ne l’avait pas eue, il serait mort depuis au moins quinze ans. Le jour où elle est intervenue, elle nous a tous écartés, mais elle s’en est bien occupée après. Les enfants (David et Laura), devraient la remercier de ce qu’elle a fait pour leur père. Grâce à elle, il a vécu quinze ans de plus. »