VIDEO. L'actrice Rose McGowan souhaite un terrifiant «joyeux anniversaire» à Harvey Weinstein

Un anniversaire dont risque se souvenir Harvey Weinstein. Lundi, le producteur accusé par plus d’une centaine de femmes d’abus sexuels allant du harcèlement au viol, fêtait ses 66 ans. A cette occasion, Rose McGowan, l’une des premières à témoigner contre lui, lui a adressé un message glaçant sur Twitter.

C’est face caméra, des traces de larmes sur le visage, que l’actrice a souhaité un joyeux anniversaire à sa façon au producteur. « Je t’avais dit qu’on viendrait, déclare-t-elle froidement. Je t’ai dit il y a vingt ans que si j’apprenais que tu as fait ça à une autre fille ou femme, on viendrait pour toi. Que je viendrais pour toi. Joyeux putain d’anniversaire de la part de nous toutes », termine-t-elle, avant d’ajouter « nous gagnons ».

A message to Harvey Weinstein on his birthday #RoseArmy pic.twitter.com/YP61rONbjg