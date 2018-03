Eurovision: Christophe Willem commentera les demi-finales avec André Manoukian

Christophe Willem, le 15 septembre 2017, lors du grand concert organisé devant l'Hotel de ville de Paris pour célébrer l'obtention de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. — SADAKA EDMOND/SIPA

Ces deux dernières années, Marianne James et Jarry avaient été chargés de commenter les demi-finales de l’Eurovision. Pour cette édition 2018, qui se tiendra à Lisbonne (Portugal), c’est un tout nouveau binôme qui officiera au micro.

Selon nos confrères de TV Mag, Christophe Willem et André Manoukian, assureront les commentaires de shows des 8 et 10 mai, diffusés sur France 4. Dix-neuf pays concourront dans la première demie et dix-huit dans la deuxième. A chaque fois, seuls dix seront qualifiés pour la finale du 12 mai durant laquelle s'affronteront, dans la joie et la bonne humeur, vingt six candidats. Les téléspectateurs français ne pourront voter que lors de la demi-finale du 10 mai, ainsi que le prévoit le règlement.

La France, comme l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne, en tant que membre du « Big 5 » - les cinq plus gros contributeurs financiers du concours – a d’ores et déjà sa place assurée en finale, tout comme le Portugal, qui organise.

Avec Stéphane Bern et Alma en finale

Christophe Willem, gagnant de Nouvelle Star en 2006, se retrouvera donc côte à côte avec André Manoukian qui faisait cette année là partie du jury du télécrochet de M6. L’interprète de Double je sera également au rendez-vous de la finale, qu’il commentera sur France 2 avec Stéphane Bern et Alma, candidate de la France l'an passé.

En finale de l'Eurovision, le duo Madame Monsieur défendra les chances françaises avec leur chanson Mercy.