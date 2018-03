Vanessa Paradis devrait sortir un nouvel album à l'automne prochain

Vanessa Paradis prépare un nouvel album. — Vianney Le Caer/AP/SIPA

L’année 2018 se clôturera-t-elle par un nouvel album de Vanessa Paradis ? C’est en tout cas ce que nous laisse croire la chanteuse, qui planche actuellement sur ce projet. Dans un entretien accordé à A nous Paris, rapporte Closer, elle a confié envisager une sortie à l’automne prochain.

Cela fait plus de cinq ans que Vanessa Paradis n’a pas sorti d’album, depuis Love Songs, en 2013. Un temps qui peut paraître interminable pour ses fans.

« J’ai la chance de pouvoir prendre ce temps »

« Ce n’est pas long quand on jongle entre deux métiers mais sinon c’est vrai les chanteurs font des disques tous les deux ou trois ans. Moi, j’aime bien prendre le temps et j’ai la chance de pouvoir prendre ce temps. C’est un luxe incroyable », explique-t-elle.

Et si elle s’est consacrée quelque temps à sa carrière cinématographique, elle n’oublie pas pour autant la musique. « C’est très physique la musique et elle ne vous quitte jamais. On vit en musique tous les jours de l’année. La scène, c’est euphorisant, très fort, très éprouvant, avec tous les soirs un truc à réussir. Peu importe que vous ayez fait un bon concert la veille, si vous vous démerdez mal le lendemain, c’est le souvenir que vous laissez aux gens. C’est un peu dangereux », juge-t-elle.