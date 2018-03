«RPDR»: Shangela remporte le All Stars 3 (c'est une fake news, hein, mais on ne digère pas sa défaite)

POP CULTURE Trixie Mattel a remporté la saison 3 du All Stars de « RuPaul’s Drag Race » et même si on l’aime beaucoup, il est difficile de s’en réjouir…

Shangela, lors de la finale du All Stars 3 de «RPDR». — Capture d'écran VH1

Pour débriefer du premier épisode du All Stars 3 de RuPaul’s Drag Race on avait filé la métaphore footballistique. Revenons au ballon rond pour boucler la boucle car ça y est, on le tient le Séville 82 des perruques, des sequins et des entrejambes gainés de chatterton.

Cette saison a pris fin dans une injustice totale, avec un fair-play piétiné en talons de 12. C’était pas beau à voir, comme cette douloureuse demi-finale opposant la France et la RFA à une époque où Beyoncé n’avait pas encore un an.

Lors du Mondial espagnol, le gardien ouest-allemand envoyait le Français Patrick Battiston aux urgences avec une sortie bulldozer de sa cage. Du côté de la « drag race », pas de « boucher de Séville », mais des « charcutières de Los Angeles » : les candidates précédemment éliminées avaient le sort des quatre finalistes entre leurs French manucure.

Rancœur et jalousie

BenDeLaCrème – qui au vu de son parcours était l’archi favorite, la Seleção du programme – ayant décidé de partir d’elle-même, tournant le dos au sacre qui lui semblait promis, Shangela était désormais la gagnante évidente. Elle ne devait faire qu’une bouchée des Kennedy, Bebe et Trixie pouvant encore prétendre au trône.

Mais comme les Bleus en 82, le sort en a décidé autrement. Avec un arbitrage laissé aux drag-queens déchues, pouvait-il en être autrement ? Alors que les six jurées d’un jour devaient décider des deux finalistes, elles ont désigné Kennedy et Trixie. Elles qui, au cours de la saison, clamaient leur objectivité, plaidaient pour des éliminations en phase avec la constance des résultats des candidates ont semble-t-il oublié cela au moment des prolongations. Shangela n’a reçu qu’une seule voix, celle de Thorgy Thor. Pourquoi a-t-elle été snobée par ses anciennes adversaires ? La rancœur et la jalousie, on ne voit que ça. Oui, c’est moche.

Trixie Mattel s’est finalement imposée, désignée par RuPaul comme grande gagnante face à Kennedy Davenport. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hélas. D’autant plus que Trixie, pourtant chouchoute des fans, plébiscitée pour son humour corrosif (il ne faut pas manquer d’audace pour imiter Anne Frank en drag queen), a été relativement terne durant ce All Stars 3, comme si son culot avait été anesthésié par les attentes planant sur elle.

Un hallali comparable à la fin d’un Lille - Montpellier

Shangela a pleuré et on avait envie de pleurer avec elle comme on aurait pleuré avec Alain Giresse si on avait été né en 1982. Sur les réseaux sociaux, tout n’était que choc, consternation, hallali et immolation de résilles. Oui, les fans ont surréagi mais que les footeux qui jugent et se moquent n’oublient pas ce qu'il s'est passé le 10 mars au coup de sifflet final de Lille - Montpellier​.

Me trying to pretend like Shangela being robbed of the #AllStars3 crown didn’t crush the last remaining piece of my soul pic.twitter.com/UXTdSgQ1ZE — Francisco (@dietChola) March 16, 2018

We are rewriting herstory once again and this is our TRUE #AllStars3 👑! @itsSHANGELA pic.twitter.com/HAaALjKKcJ — Escobedo (@HausofEscobedo) March 16, 2018

drag race fans everywhere when shangela didn’t make it into top 2 #AllStars3 pic.twitter.com/xWn0uKCJh7 — Ben (@bxnphobia) March 16, 2018

Trixie Mattel won drag race with:

0 lip sync for your legacy wins

1 bombed snatch game

2 bottom placements

3 queens above her with a better track record (Shangela,bebe, ben)



pic.twitter.com/YfaLYeaRNl — Romeo Santos (@ByeAshy) March 16, 2018

Certains s’en prennent à Trixxie Mattel, alors que la pauvre n’y est pour rien. Shangela a tenté de ramener les fans à la raison : « Ne soyez pas haineux envers Trixie. Elle n’était même pas dans le jury qui a décidé du Top 2 parmi les quatre finalistes. Mais ne soyez pas haineux non plus envers les filles éliminées. La meilleure chose à faire, c’est d’avancer dans l’amour et la lumière. » Hallelloo !

Resteront les regrets de ne pas avoir vu son lip synck final sur Wrecking Ball de Miley Cyrus. Shangela a raconté qu’elle devait, au fil de la chanson, enlever sa cape pour révéler des ballons disposés sur sa poitrine et son sexe. Baudruches remplies de paillettes qu’elle devait faire exploser avant de se retourner pour casser, avec un petit marteau, la pinata qu’elle avait dans le dos. On aurait tous voulu voir ça, évidemment. Comme voir les Bleus en finale du Mondial 1982 (si on avait été né)… Il aura fallu attendre 1998 pour cela. Shangela, le monde est prêt à ce que tu lui chantes I Will Survive.