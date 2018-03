Jeff Goldblum reprend son rôle de Ian Malcolm dans le jeu «Jurassic World: Evolution»

Jeff Goldblum reprend son rôle du Dr. Ian Malcolm dans le film «Jurassic World : Fallen Kingdom» et le jeu «Jurassic World : Evolution» — Universal Studios / Amblin Entertainment / Frontier Developments

« La vie trouve toujours un chemin. » Et Jeff Goldblum aussi. Star des deux premiers Jurassic Park réalisés par Steven Spielberg, l’acteur fera son grand retour dans la saga avec Jurassic World : Fallen Kingdom, le 6 juin prochain dans les salles. On a déjà pu l’apercevoir dans la bande-annonce, où il incarne la voix de la sagesse. Mais ce n’est pas tout. Jeff Goldblum reprendra son rôle du Dr. Ian Malcolm dans le jeu vidéo Jurassic World : Evolution.

Contrairement à vous souvenirs de jeux Jurassic Park​ sur NES et Megadrive, ce nouveau jeu n’est pas orienté aventure et action, mais gestion à l’instar de Jurassic Park : Opération Genesis en 2003. Vous êtes à la tête de votre propre parc à dinos sur l’île légendaire d’Isla Nublar, et devez créer de nouvelles espèces, construire des attractions et bien sûr assurer la sécurité des employés et touristes. Parce qu’un T-Rex en liberté…

Jeff Goldblum sera une voix dans votre oreille, toujours cette voix de la sagesse, pour vous guider dans vos choix stratégiques et moraux. On ne fait pas n’importe quoi avec les dinos. Pas trop.

