Lors d’un concert, David Hallyday a dévoilé sa «dernière lettre» à Johnny

David Hallyday avait un ultime message pour son père. Alors que la bataille autour de l’héritage de Johnny se poursuit devant les tribunaux entre sa sœur Laura Smet et lui d’un côté, et sa belle-mère Laeticia Hallyday de l‘autre, le chanteur a dévoilé un morceau inédit lors d’un concert à Ambès (Gironde) vendredi soir, raconte Le Parisien.

Devant 400 spectateurs, à qui il a demandé de ne pas filmer le moment, il a joué « Ma dernière lettre », titre hommage à son père, dont la photo ornait le fond de la scène, rapporte le journaliste du quotidien francilien. « Je vais vous chanter une chanson que personne n’a jamais entendue et que j’ai envie de partager avec vous directement », a-t-il dit en préambule.

"Un père que j’ai profondément aimé…" Sur scène, David Hallyday rend aussi hommage à Johnny pic.twitter.com/x30M0yVrsj — BFMTV (@BFMTV) 17 mars 2018

« Ce que j’ai jamais dit/C’est juste un dernier cri/Avant le paradis », chante-t-il pour achever ce morceau, écrit quelques jours plus tôt et « composée avec [son] ami Arno Santamaria, à Londres, pour mon père et pour vous ». « J’y ai mis tout ce que j’ai pu lire dans mon cœur et dans le sien », a-t-il ajouté, rendant deux autres hommages à Johnny Hallyday par des reprises de « J’ai oublié de vivre » et « Sang pour sang ».