VIDEO. Les Airnadette sont de retour, et plus cultes que jamais

«Le pire contre-attaque», nouveau spectacle des Airnadette — @theSealyMan

Dix ans déjà que ce groupe complètement foutraque mets le feu sur les planches des scènes comiques mais aussi celles de festivals de musique en France et à l’étranger. Les Airnadette sont de retour avec un nouveau spectacle: Le pire contre-attaque.

Ils s’étaient fait connaître notamment grâce au Air Guitar. Avec rien dans les mains (le principe étant d’imiter la pratique de l’instrument) ils parvenaient à transmettre une énergie folle à leur public. Après avoir fait les premières parties de Camille et de -M-, leur premier spectacle La comédie musiculte a rassemblé plus de 300.000 spectateurs.

Pour L’empire contre-attaque, ils mettent cette fois le paquet sur les répliques de films, de la pub mais aussi du web et des séries télé. « En entrechoquant deux phrases cultes, mais complètement anachroniques, on recrée un moment qui lui-même peut être culte », explique Moche Pitt.

Jean-Françoise, Scotch Brit, M-Rodz, Philippe Risotto, Moche Pitt et Chateau Brutal sont en tournée dans toute la France, et se produisent au Trianon à Paris vendredi et samedi.

La comédie musicale est loin d’être l’unique projet de la joyeuse bande : après un livre pour enfant, une web-série, ils préparent un long-métrage et une version de leur spectacle destinée à la jeunesse…