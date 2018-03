Salon du livre: Receveur, Anav, Loana... Les «nobody de la littérature» vont créer l’émeute

Caroline Receveur, Capucine Anav, Loana, Anna Todd (montage) — SIPA

Le Salon Livre Paris, la plus grande manifestation littéraire de France, ouvre ses portes du 16 au 19 mars.

Des stars comme Delphine de Vigan, Amélie Nothomb, Alan Moore et Douglas Kennedy sont attendues.

Caroline Receveur, Capucine Anav et la booktubeuse Anna Todd pourraient bien créer l’émeute.

Le Salon du livre, qui ouvre ses portes ce vendredi, va accueillir la crème de la crème pendant quatre jours. Tandis que des stars comme Delphine de Vigan, Amélie Nothomb, Alan Moore et Douglas Kennedy sont attendues, il se pourrait qu’on ne trouve pas toujours la foule là où on l’avait imaginée. D’autres personnalités, moins connues des plus lettrés d’entre nous, risquent de leur faire beaucoup d’ombre.

Stars du Web, influenceuses mode, figures de la téléréalité vont attirer un autre public -plus jeune, plus connecté- et devraient créer une émeute proche de celle provoquée par Nabilla l'année dernière. Petit éventail des « nobody de la littérature » qui vont ameuter les foules ce week-end. C’est le moment de vous cultiver.

Caroline Receveur en mode « No filter »

Celle que tous les jeunes vont attendre, c’est Caroline Receveur. Elle viendra signer No Filter (Robert Laffont) et en profitera pour afficher son joli son baby bump en passant. L’ancienne candidate de Secret Story 2 et des Anges de la téléréalité, qui a publié un livre de conseils beauté en octobre dernier, va se frotter à ses lecteurs (et ses followers) samedi. Si l’influenceuse de mode rameute autant de monde que son compte Instagram (elle est suivie par deux millions de personnes), ça va être la folie à porte de Versailles.

« L’Authentique » Capucine Anav

Une autre ex-candidate de Secret Story 2 a pris la plume -avec Carole Delettres- pour écrire un récit de vie. Capucine Anav, célèbre pour ses conquêtes ( elle a été avec le fils Sarkozy, elle sort maintenant avec le fils Delon) et pour avoir été chroniqueuse chez Cyril Hanouna n’a rien d’une femme de lettres. Et pourtant, on ne doute pas que l’influenceuse -qui a passé la barre du million d’abonnés- risque une mauvaise crampe au poignet à l’issue de sa séance de dédicace.

Des figures de YouTube

Vous ne connaîtrez ni leur visage ni leur œuvre et pourtant, du haut de leurs vingt ans et des poussières, ce sont les Beyoncé de la littérature. Ne soyez pas surpris si vous voyez affluer une nuée de fans devant leur stand. Anna Todd, l’auteure d’After, le roman qui avait été téléchargé un milliard de fois (vous avez bien lu) avant d’être publié, sera à Paris. De même, la booktubeuse influente Nine Gorman, auteure du Pacte d’Emma, sera au stand des éditions Albin Michel, et la Française Bulledop, animera de son côté un atelier.

Le retour de Loana

Elle a été la star de Loft Story, elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier, elle a même sorti une biographie à succès [Elle m’appelait Miette s’est vendu à plus de 100.000 exemplaires] et puis elle a un peu disparu de la surface de la Terre… A quarante ans, Loana fait son retour avec Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon) où elle raconte sa descente aux enfers, son séjour en hôpital psychiatrique, ses tentatives de suicide… Celle qui a marqué les années 2000 ne devrait pas laisser les visiteurs du Salon du livre indifférents.