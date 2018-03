Une nouvelle œuvre de Banksy apparaît à New York

Capture d'écran d'un post Instagram du 14 mars 2018. — Instagram Banksy

En octobre 2013, Banksy avait choisi de poser ses bagages à New York pour Better Out Than In (« Mieux dehors qu’à l’intérieur »), une série de graffitis et d’installations dans les rues de la ville.

Des créations traquées depuis par les amateurs et amatrices de street-art. Ceux-ci ont une nouvelle œuvre à ajouter à leur feuille de route à en juger par la photo postée par l’artiste sur son compte Instagram.

On y voit un rat peint sur une horloge installée tout en haut d’un bâtiment non loin de l’Empire State Building que l’on aperçoit dans le fond de l’image. L’endroit a déjà été identifié, comme le note le site Hyperallergic : l’oeuvre serait visible sur la façade d’un ancien bureau de poste au coin nord-ouest de la 6e avenue et de la 14e rue à Greewich Village. Il faut cependant se dépêcher d’aller l’admirer : le batiment serait condamné à la démolition.