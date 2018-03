VIDEO. Un artiste a-t-il le droit de maltraiter un animal dans une œuvre?

Des gallinacés énervés. — Frederic Sierakowski/IS/SIPA

L’affaire a fait grand bruit et pourrait donner lieu à des suites judiciaires si des associations contre la maltraitance animale en venaient à porter plainte. Le musée d’art contemporain de Lyon expose plusieurs œuvres de l’artiste Adel Abdessemed dont une vidéo qui montre des poulets, pendus par les pattes, en train de brûler.

Face à un début de polémique sur les réseaux sociaux, le musée a tenu à préciser que la vidéo avait été réalisée avec trucages et que les poulets n’avaient pas vraiment été brûlés. Cependant, plusieurs défenseurs des droits des animaux ont dénoncé le stress généré sur les poulets pendant le tournage. L’artiste, ou le musée, peuvent-ils être punis par la loi ?

Expo de Adel Abdessemed au Musée d'art Contemporain de Lyon. Des poulets brûlés vifs pour une "oeuvre". @macLyon s'agit-il d'un trucage? Dans le cas contraire, comment osez-vous cautionner la torture animale? pic.twitter.com/BG7qzNgOEp — AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) March 11, 2018

L’artiste est un justiciable comme les autres

« La première question serait de savoir s’il y a effectivement eu maltraitance animale », explique Maître Pierre Henaff, avocat à Lyon. À partir de là, la liberté d’expression et de création de l’artiste pourrait-elle justifier une éventuelle atteinte au bien-être animal ? « Entre une liberté fondamentale et la répression d’une infraction, les tribunaux font attention à juger en étudiant précisément les affaires, de manière très pointue et nuancée, explique Me Pierre Henaff. C’est aussi le cas quand une liberté s’oppose à une autre. »

La présentation de l’œuvre ‘Printemps’ d'Adel Abdessemed fait actuellement l’objet d’une polémique sur les réseaux sociaux. Voici notre réponse : https://t.co/tOV8BglyMb pic.twitter.com/PxXw38zeAI — MAC Lyon (@macLyon) March 12, 2018

Artiste réputé exposé dans une institution publique, Adel Abdessemed n’aurait en revanche que peu de chance d’attendrir le juge avec son statut : « L’artiste est en droit un justiciable comme les autres, même si le juge peut entendre l’argument du propos artistique. » Plusieurs personnes ont défendu l’artiste dès les premières heures de la polémique expliquant que c’était précisément le rôle d’une œuvre d’art de choquer et transgresser.

« D’un point de vue sociologique ou historique, on peut entendre cet argument, mais d’un point de vue juridique, l’argument est plus fragile », tempère l’avocat.

Il est donc très difficile de prévoir ce que risquerait l’artiste si une plainte était déposée et la maltraitance avérée. « La jurisprudence évolue beaucoup dans ce domaine et les tribunaux ont tendance à juger au cas par cas », explique Me Henaff qui cite plusieurs affaires où des artistes ont été condamnés pour des œuvres violentes ou choquantes.

Récemment, un artiste russe a ainsi été arrêté pour avoir, dans un geste qui se voulait artistique, mis le feu à une agence bancaire parisienne.