Le retour de Mylène Farmer (au cinéma) : «Elle est notre petite fierté nationale»

Mylène Farmer est dans «Ghostland» de Pascal Laugier. — Mars Films

Mylène Farmer fait un come-back remarqué dans « Ghostland » de Pascal Laugier, en salles ce mercredi.

Elle a également annoncer préparer un nouvel album qui doit sortir cet automne.

Mais si ses apparitions sont rares, ses fans sont toujours présents.

Généraaatiiiioooon désenchantéeeeee. Excusez-nous, c’est l’émotion. Mylène Farmer revient, un film sur les écrans dès ce mercredi et un nouvel album prévu pour cet automne. Elle est à l’affiche de « Ghostland », thriller horrifique très réussi de Pascal Laugier, réalisateur de l’éprouvant et intense « Martyrs ».

Elle y interprète la mère de deux filles persécutées par des psychopathes. Attention, pour les fans les plus jeunes, le film est interdit aux moins de 16 ans. Si ce n’est pas la première incursion de Mylène Farmer dans le cinéma, elle reste avant tout connue pour ses talents de chanteuse. Du tubesque « Libertine » sur son premier album en 1986, « Cendres de Lune » à « Stolen Car » en duo avec Sting sur « Interstellaire » en 2015 elle a construit une carrière à succès tout en cultivant le secret. De quoi lui valoir le statut d’icône ? Les internautes de 20 Minutes nous expliquent pourquoi l’auteure-interprète de « Sans Contrefaçon » les fait chavirer.

« Je me suis réfugiée en elle »

Ce qui émeut Damien, c’est la « sincérité » de l’artiste : « Il suffit d’un mot, d’une phrase, d’une musique pour avoir l’impression qu’elle vous touche directement vous en plein cœur. » Il poursuit : « Tout ce qu’on n’ose pas dire tout haut, elle le chante et donc forcément on s’y retrouve. » Pour Kevin, elle va chercher dans les tréfonds de notre humanité : « Elle exprime toutes nos facettes : les forces et les faiblesses, la rage et la frustration, le sexe, les désirs et les désillusions. On l’a réduite à une artiste sombre alors qu’elle est lumineuse, éclairée et finalement très lucide sur notre condition humaine. »

Mylène Farmer a carrément changé la vie de Poppyse : « Cette femme m’a conduite à l’écriture, la lecture, une certaine culture qui n’était pas à l’époque très « commune » J’ai découvert Baudelaire, Poe, la poésie et surtout Barbara. Puis par moi-même bien d’autres. Je me suis réfugiée en elle. J’ai vécu une enfance et une adolescence très « délicate » : Enfant battue, brimée, avilie je survivais. Je pense que si je ne l’avais pas découverte, je ne me serais pas autant enrichie. »

En plein cœur

Une sensibilité et un univers qui atteignent jusqu’au plus profond des cœurs ? Alila est bien d’accord : « C’est un tout : Son univers, sa part de mystère, l’érotisme de ses clips, ses concerts haut de gamme, sa capacité de métamorphose entre siècles passés et modernité électro sans que ça sonne faux. »

Mylène serait-elle une madone ? En tout cas, Fabien estime qu’elle est comparable à une star comme Madonna : « C’est l’une des seules qui produit des chansons pop qui peuvent enflammer les dancefloors en France comme à l’étranger. Ses chansons sont remixées par les plus grands DJ comme Tiesto, Offer Nissim… » Il considère l'artiste franco-canadienne comme « notre petite fierté nationale ».

Cyndy acquiesce : « Les concerts sont de vrais shows ! D’une beauté et d’un professionnalisme sans pareil… Au moins, quand je paye 100 € la place en fosse, je sais pourquoi ! »

Générations enchantées

Sa personnalité discrète plaît tout autant à son public. Damien, encore : « Elle déteste parler d’elle car elle le fait déjà aux travers de ses chansons qu’elle écrit elle-même. Je pense qu’elle doit son succès à cette absence constante. Elle disparaît quelques mois ou quelques années à l’abri de tous et elle revient de façon totalement inattendue et toujours avec de la nouveauté ! Et cette absence fait qu’à chaque fois qu’elle apparaît, c’est comme un miracle, ça créer un engouement incroyable ! »

Séverine résume de quelques mots ce concert de louanges : « Son univers, sa personnalité discrète, son respect du public, qu’elle soit auteur interprète, sa mélancolie mêlée à sa folie, son perfectionnisme dans la réalisation de ses clips et de ses spectacles, la maîtrise de son image. Je la suis depuis mes 12 ans et lui suis fidèle, j’en ai bientôt 39. »

Avec son nouvel album prévu cet automne et sans doute la tournée qui suivra, Mylène Farmer est déjà prête pour conquérir de nouvelles générations enchantées.​