VIDEO. «Les Simpson», «Big Bang Theory», Pink Floyd... Stephen Hawking était aussi une icône de la pop culture

Stephen Hawking a fait de nombreuses apparitions dans «Les Simpsons». — Capture d'écran/YouTube

Il était le scientifique contemporain le plus célèbre au monde. « Son courage et sa ténacité, son génie et son humour, ont inspiré des gens à travers le monde », ont écrit les enfants de Stephen Hawking dans un communiqué publié par l’agence britannique Press Association. Spécialiste de la physique des trous noirs et de la cosmologie quantique, l’éminent astrophysicien britannique, décédé ce mercredi à l’âge de 76 ans, a consacré sa vie à percer les secrets de l’univers, mais aussi à partager sa passion pour la science.

Formidable communicant et insatiable vulgarisateur, Stephen Hawking était devenu au cinéma, dans les séries télévisées, les chansons et les comics, l’incarnation populaire du scientifique, le symbole aussi de la lutte contre la terrible maladie de Charcot.

Son génie, son handicap physique et son emblématique synthétiseur vocal ont fait de lui une personnalité mondialement connue, au-delà de la seule sphère scientifique. « Je suis certain que mon handicap a un rapport avec ma célébrité. Les gens sont fascinés par le contraste entre mes capacités physiques très limitées et la nature extrêmement étendue de l’univers que j’étudie », analysait le scientifique.

Les nombreux caméos de Stephen Hawking dans les séries

Tout au long de sa carrière, Stephen Hawking a multiplié les interventions à la télévision pour promouvoir la recherche et, parfois, s’inquiéter de ses possibles dérives, dans des séries documentaires d’abord, mais aussi au travers de nombreux caméos dans des séries télévisées.

Dans cette scène improbable de Star Trek : La Nouvelle Génération, le scientifique fait une partie de poker avec le commandant Data, Albert Einstein et d’Isaac Newton au sein d’un programme de divertissement holographique.

L’astrophysicien est également apparu dans 4 épisodes des Simpson. En 1999, dans un épisode intitulé « Les Gros Q.I ». (saison 10), il sauvait Lisa, avant de prendre une bière avec Homer, discutant de sa théorie d’un « univers en forme de Donut ! » On voit également le scientifique dans les épisodes « Une grosse tuile pour un toit » (saison 16), « Petit Papa Noël super-flic » (saison 18) et « Cours élémentaire musical » (Saison 22). Une présence récurrente lui vaut de devenir en 2016 un personnage du jeu vidéo Les Simpson : Springfield. A l’annonce du décès de l’astrophysicien, Al Jean, showrunner des Simpson, a salué « un sens de l’humour aussi vaste que l’univers ».

.@TheSimpsons RIP Stephen Hawking. A sense of humor as vast as the universe. pic.twitter.com/528kWRhfVR — Al Jean (@AlJean) March 14, 2018

Le scientifique figure également dans un épisode de la deuxième saison et dans le deuxième long-métrage de la série Futurama, ainsi que dans le dessin animé Mes parrains sont magiques. On peut aussi l’apercevoir le scientifique dans le 15e épisode de la saison 3 des Griffin, intitulé « À vos marques ! Prêt ! Trichez » et dans un épisode de la série Dilbert.

Littéralement vénéré par Sheldon Cooper, Stephen Hawking a fait plusieurs caméos dans The Big Bang Theory, toujours pour mettre en boîte le héros geek, au sujet de sa théorie intéressante néanmoins faussée dans le 21e épisode de la saison 5, d’une partie de jeu sur iPad dans le 6e épisode de la saison 6, d’un article coécrit par Sheldon Cooper et de Leonard Hofstadter dans le 14e épisode de la saison 8.

Dans sa dernière apparition au sein du 1er épisode de la saison 11, Sheldon demandait au scientifique son avis, avant de demander Amy en mariage. « À la mémoire affectueuse de Stephen Hawking. C’était un honneur de l’avoir sur The Big Bang Theory. Merci de nous avoir inspirés, nous et le monde », ont rendu hommage ce mercredi l’équipe du show.

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) March 14, 2018

D'innombrables clins d’œil

Stephen Hawking a été caricaturé à de nombreuses reprises : dans la vidéo humoristique Epic Rap Battle of History : Albert Einstein VS Stephen Hawking, dans le film Super Héros Movie, dans les jeux vidéo Shin Megami Tensei au travers le savant paralytique Steven. Dans Sausage Party de Seth Rogen, il est représenté sous la forme d’un chewing-gum à lunettes, très intelligent, se déplaçant en fauteuil roulant miniature.

Dans la série fantastique Lost : Les Disparus, le personnage de Eloise Hawking est nommé en référence au scientifique. Il est notamment évoqué dans les séries britanniques Doctor Who et The IT Crowd, dans les séries américaines Seinfeld, Stargate Atlantis, Once Upon a Time, Glee (il serait le père de Brittany), dans le film Avengers de Joss Whedon et ou encore dans le livre Nouvelle Terre d’Eckhart Tolle.

On ne compte plus également les références à Stephen Hawking dans les livres de science-fiction, comme Anciens rivages de Jack McDevitt ou le cycle Les Cantos d’Hypérion de Dan Simmons, mais aussi dans les comics, comme Ultimate X-Men ou le webcomic The Adventures of Dr. McNinja.

Les musiciens aussi

On peut entendre le son du synthétiseur vocal du scientifique sur le titre Keep Talking de Pink Floyd, paru sur l’album The Division Bell en 1994.

Il collabore de la même manière à la chanson Talkin' Hawkin’ du quinzième album studio du groupe britannique, The Endless River, sorti en novembre 2014.

Le scientifique a inspiré le thème 車椅子の未来宇宙 (qui pourrait être traduit par « Futur Univers du Fauteuil Roulant ») à Zun, le créateur de Touhou Project, les paroles de la chanson White & Nerdy du rappeur Chamillionaire, mais aussi la chanson de Nolwenn Leroy, Stephen, parue sur l’album Gemme en 2017.

L’astrophysicien est aussi incarné à l’Opéra dans la mise en scène de La Damnation de Faust d’Hector Berlioz, à l’Opéra de Paris en 2015. Il fait une apparition en tant qu’invité surprise du spectacle musical des Monty Python, Monty Python Live (Mostly).

Deux films dédiés à sa vie

Sa jeunesse et ses études sont évoquées dans un téléfilm de la BBC, Hawking, diffusé en 2004. Il y est incarné par Benedict Cumberbatch. Le biopic Une merveilleuse histoire du temps (The Theory of Everything), réalisé par James Marsh, retrace le destin du scientifique en s’appuyant sur la biographie de sa première épouse, Jane Hawking. Ce film a valu l’Oscar du meilleur acteur 2015 à Eddie Redmayne pour son interprétation de Stephen Hawking. Comme le résume ce mercredi le dessinateur de comics Bill Sienkewicz : « Quel esprit. Quelle vie. Quelle perte ! »