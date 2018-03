Album posthume de Johnny Hallyday: L'une des chansons serait une demande de pardon adressée à Laeticia

Johnny Hallyday en 2015. — FS2/WENN.COM/SIPA

Neuf chansons, dont trois ballades, toutes interprétées en français. Voilà ce que l’on devrait retrouver, selon des informations de BFMTV, sur l’album posthume de Johnny Hallyday.

D’après nos confrères, la majorité des morceaux seraient « très rock et assez sombres, crépusculaires ». Parmi les titres évoqués se trouveraient Back in LA – écrite par Miossec -, Pardonne-moi et J’en parlerai au diable. L’un des textes aurait pour thème le pardon et serait adressé à Laeticia. Un autre aurait trait au seuil de la mort…

La justice devra trancher

Johnny Hallyday, décédé en décembre, avait commencé l’enregistrement de ces chansons à Los Angeles en avril et l’aurait terminé à la rentrée dans son studio habituel de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Pour cela, il faudra d’abord que la justice rende sa décision. Laura Smet et David Hallyday ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre​ (Hauts-de-Seine) en référé afin de prendre connaissance du contenu de cet album. Les deux aînés du chanteur ne sont pas encore assurés d’avoir un droit de regard sur cet opus. Une première audience est prévue ce jeudi.