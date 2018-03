Le monde du hip-hop pleure la disparition du rappeur Craig Mack

Notorious B.I.G., Diddy et Craig Mack dans les années 90. — TWITTER/DIDDY

Son tube Flava in ya ear est un classique du hip-hop « East Coast » des années 90. Le rappeur américain Craig Mack, premier artiste signé sur le label de Puff Daddy Bad Boys Records, est décédé lundi d’une crise cardiaque, a confirmé mardi le producteur Alvin Toney au New York Daily News. LL Cool J, Diddy et d’autres lui ont rendu hommage.

« Craig Mack, tu as été le premier artiste à sortir un album sur Bad Boy et tu nous as donné notre premier hit. Tu as toujours suivi ton cœur et tu avais une énergie incroyable. Tu as cru en moi et en Bad Boy. Je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour le hip-hop », a réagi Sean « Diddy » Combs.

Craig Mack, you were the first artist to release music on Bad Boy and gave us our first hit. You always followed your heart and you had an energy that was out of this world. You believed in me and you believed in Bad Boy. I will never forget what you did for hip-hop. pic.twitter.com/qvnxRTcdXv — Diddy (@Diddy) March 13, 2018

Eclipsé par Notorious B.I.G.

Ce tube, c’est Flava in ya ear, qui prend d’assaut les charts en 1994. Mais c’est surtout le remix qui deviendra un classique, avec des couplets de LL Cool J, Busta Rhymes, Rampage et surtout de Notorious B.I.G..

« Biggy » dégaine son hit Juicy dans la foulée et son premier album, Ready to Die, éclipse celui de Craig Mack sorti deux mois plus tôt.

In a 1994 episode of Yo! MTV Raps, Craig Mack and The Notorious B.I.G. explain how they met @Diddy and signed on with Bad Boy Records. pic.twitter.com/zvr254fsVJ — MTV (@MTV) March 13, 2018

Carrière écourtée

Missy Elliott lui a également rendu hommage, se souvenant de leur collaboration sur le titre It’s Alright, présent sur la bande originale du film avec Michelle Pfeiffer Esprits Rebelles.

I’m so saddened to get a text about Craig Mack😞 I am grateful to have worked with him on this song on the Dangerous Minds soundtrack & he was so kind funny & Talented 🙌🏾 Rest peacefully Craig🙏🏾 https://t.co/RJy4bqdeP1 — Missy Elliott (@MissyElliott) March 13, 2018

« Repose en paix, Craig. Que le Tout-Puissant bénisse ton âme et soutienne tes amis et ta famille. Ça a été un plaisir de te connaître et de jammer avec toi. Tu avais quitté le [monde de la musique] et tu l’as fait à ta façon », a écrit son compère LL Cool J. Après l’échec de son second album, Craig Mack s’était en effet éloigné de la musique pour se tourner vers la religion. Selon ses proches, il s’était toutefois remis à écrire et préparait un nouvel album.