VIDEO. Kimberose, nouvelle diva de la soul française, a chanté en direct des extraits de son album «Chapter One»

La chanteuse de soul Kimberose — C. Arno

Difficile de croire qu’elle n’a jamais pris un cours de chant ni de solfège. C’est pourtant « au feeling » que chante Kimberose. Et quelle voix ! Quel timbre ! Les critiques la comparent déjà aux plus grandes divas de la soul que sont Amy Winehouse, Billie Holiday ou encore Nina Simone. A 26 ans, Kimberly Kitson Mills sort un premier album avec son groupe, Kimberose. Comme Kimber… ose. Ose enfin. Car celle qui était encore élève infirmière il y a moins de deux ans a mis du temps à se lancer, à se faire confiance. L’album tout simplement intitulé Chapter One est juste magnifique. Kimberly Kitson Mills et Anthony Hadjadj étaient dans le studio de 20 Minutes pour interpréter trois titres en direct sur notre page Facebook.